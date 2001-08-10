В Южно-Сахалинске продолжается работа по созданию цифровых интерактивных карт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас в муниципальной информационной системе Управления градостроительным развитием территории размещены 17 интерактивных цифровых карт как публичных, так и для служебного пользования. В частности, специалистами администрации ведется активный процесс наполнения сведениями карт по газификации муниципальных потребителей, благоустройства (локализации и уничтожению борщевика Сосновского), исполнению дизайн-кода городской среды и др., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Все данные внесены в «Информационно-аналитическую систему управления градостроительным развитием территории» (ИАС УГРТ). Эта программа используется городской администрацией с 2012 года для оптимизации работы различных департаментов и структур. Как сообщил советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько, GeoMeta, на которой создана ИАС УГРТ, - передовая геоинформационная платформа, успешно используемая во многих регионах страны.

- В планах администрации создать служебные интерактивные карты автобусной маршрутной и остановочной сетей города, сети электрозаправок. Несмотря на наличие таких сведений в других источниках, в случае потребности жителей города в информации о перечисленных сетях, упомянутые карты с некоторыми ограничениями данных могут быть размещены для общего доступа. Также сотрудники профильных департаментов совместно с МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» работают над созданием интерактивной карты расположения участков земляных работ, поскольку появление траншей в пешеходных зонах и на проезжей части существенно влияет на все сферы жизнедеятельности города. Наличие такого электронного ресурса упростит связь с населением и вместе с тем позволит эффективно взаимодействовать различным подразделениям между собой, - отмечает Дмитрий Стенько.

В информационную систему внесены эскизы проектных решений и рекомендации по обновлению зданий Южно-Сахалинска в соответствии с дизайн-кодом города. Сейчас карта дизайн-кода — рабочий инструмент сотрудников департамента архитектуры и градостроительства. В ней собраны сведения практически о каждом здании областного центра: отмечены объекты, соответствующие дизайн-коду, дома, где в данный момент ведутся работы над фасадом или вывесками, загружены предложения по внешнему облику многоквартирных домов, торговых и офисных центров.

- Это серьезная и кропотливая работа. У нас накопилось большое количество эскизных проектов, решений и рекомендаций по изменению облика городской среды на бумажных носителях, которые мы также оцифровываем и заносим в систему. Этот опыт будет полезен предпринимателям, потому что в дальнейшем они смогут увидеть наши предложения по дизайну вывесок и фасадов и по желанию воспользоваться этой информацией, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Ирина Андросова.

Добавим, дизайн-код Южно-Сахалинска, утвержденный депутатами городской Думы в прошлом году, начал действовать в январе. Внедрение дизайн-кода — на особом контроле мэра Сергея Надсадина.

Свод правил и рекомендаций был сформирован после обсуждения с общественностью, профессиональным сообществом и представителями бизнеса. Ознакомиться с документом можно на официальном сайте администрации города в специальном разделе.