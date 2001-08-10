Известны имена полуфиналистов вокального этапа 12 арт-фестиваля "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отборочный этап 12 арт-фестиваля «Заяви о себе» состоялся 5 октября в городском доме культуры «Родина». В течение 5 часов члены жюри отсмотрели более 70 номеров, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.
«Арт-фестиваль — это всегда неожиданность. Радует, что появляется всё больше произведений собственного сочинения. Помимо этого на арт-фестиваль заявляются всё больше музыкальных групп. Главная интрига этого года — появление этапа-полуфинала. Это сделано для того, чтобы зритель мог увидеть ещё больше ярких выступлений и талантливых молодых людей» , - отметил директор Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов.
Конкурсанты старались покорить сердца членов жюри разными методами. Одни полагались на вокальную технику исполнения, другие сделали ставку на харизму. Все участники арт-фестиваля «Заяви о себе» выложились по полной, чтобы пробиться в полуфинал. Ведь на кону стоит возможность попасть в ротацию радио «АСТВ».
Дарья Смирнова заявилась на арт-фестиваль впервые. Дарья выступила сольно и в составе группы «СИДО».
«Арт-фестиваль даёт хорошую возможность повысить уровень своего мастерства. Несмотря на большую конкуренцию, на сцене я чувствовала себя очень уверенно. И надеюсь, что смогла донести до зрителя нужную мысль и подарить классные эмоции», - поделилась впечатлениями участница арт-фестиваля Дарья Смирнова.
«Впечатления о себе ребята оставили исключительно позитивные. Номера из года в год становятся лучше и ярче. Все большие молодцы. В этом году нельзя не отметить, что номеров в категории «Профессионалы» стало немного больше. Это радует», - рассказала член жюри, педагог эстрадно-джазового вокала Алёна Винцковская.
В полуфинал прошли 42 номера. У ребят остается немного времени, чтобы довести номера до совершенства, ведь уже 9 октября состоится полуфинал арт-фестиваля «Заяви о себе». А 15 октября прошедшие в финал выступят на сцене ККЗ «Октябрь».
Арт-фестиваль «Заяви о себе» проводит Центр молодёжных инициатив при поддержке ГАУК «Кинодосуговое объединение» и МБУ ГДК «Родина». Генеральный информационный партнёр события - радиостанция «Радио АСТВ».
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