Известны имена полуфиналистов вокального этапа 12 арт-фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отборочный этап 12 арт-фестиваля «Заяви о себе» состоялся 5 октября в городском доме культуры «Родина». В течение 5 часов члены жюри отсмотрели более 70 номеров, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.

«Арт-фестиваль — это всегда неожиданность. Радует, что появляется всё больше произведений собственного сочинения. Помимо этого на арт-фестиваль заявляются всё больше музыкальных групп. Главная интрига этого года — появление этапа-полуфинала. Это сделано для того, чтобы зритель мог увидеть ещё больше ярких выступлений и талантливых молодых людей» , - отметил директор Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов.

Конкурсанты старались покорить сердца членов жюри разными методами. Одни полагались на вокальную технику исполнения, другие сделали ставку на харизму. Все участники арт-фестиваля «Заяви о себе» выложились по полной, чтобы пробиться в полуфинал. Ведь на кону стоит возможность попасть в ротацию радио «АСТВ».

Дарья Смирнова заявилась на арт-фестиваль впервые. Дарья выступила сольно и в составе группы «СИДО».

«Арт-фестиваль даёт хорошую возможность повысить уровень своего мастерства. Несмотря на большую конкуренцию, на сцене я чувствовала себя очень уверенно. И надеюсь, что смогла донести до зрителя нужную мысль и подарить классные эмоции», - поделилась впечатлениями участница арт-фестиваля Дарья Смирнова.

«Впечатления о себе ребята оставили исключительно позитивные. Номера из года в год становятся лучше и ярче. Все большие молодцы. В этом году нельзя не отметить, что номеров в категории «Профессионалы» стало немного больше. Это радует», - рассказала член жюри, педагог эстрадно-джазового вокала Алёна Винцковская.

В полуфинал прошли 42 номера. У ребят остается немного времени, чтобы довести номера до совершенства, ведь уже 9 октября состоится полуфинал арт-фестиваля «Заяви о себе». А 15 октября прошедшие в финал выступят на сцене ККЗ «Октябрь».

Арт-фестиваль «Заяви о себе» проводит Центр молодёжных инициатив при поддержке ГАУК «Кинодосуговое объединение» и МБУ ГДК «Родина». Генеральный информационный партнёр события - радиостанция «Радио АСТВ».