Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2022
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Перекресток улиц Физкультурной и Бумажной в Южно-Сахалинске 6 октября закроют для движения транспорта
14:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 1000 сахалинцев перешли на электронные квитанции за капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всё больше жителей Сахалинской области предпочитают электронные квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт бумажным носителям. На данный момент счета в современном формате получают уже 996 абонентов, рассказали ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта.

По словам начальника абонентского отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Оксаны Кобзевой, электронные квитанции помогают не только сэкономить время и избежать очередей, но и дают возможность абонентам оперативно получать счета к оплате, поскольку информация поступает в день формирования платежа.

- Электронные квитанции доступны абонентам в любое время и в любом месте. При необходимости их можно распечатать. Уход от бумажных носителей также благоприятно сказывается на экологии - каждый месяц жителям рассылают более 100 тысяч бумажных квитанций, - подчеркнула Оксана Кобзева.

Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо оставить заявление на сайте Фонда капремонта, указав свои данные, номер лицевого счёта и электронную почту, на которую и будут поступать счета, полностью дублирующие печатный формат.

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