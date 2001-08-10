Почти 1000 сахалинцев перешли на электронные квитанции за капремонт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всё больше жителей Сахалинской области предпочитают электронные квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт бумажным носителям. На данный момент счета в современном формате получают уже 996 абонентов, рассказали ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта.
По словам начальника абонентского отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Оксаны Кобзевой, электронные квитанции помогают не только сэкономить время и избежать очередей, но и дают возможность абонентам оперативно получать счета к оплате, поскольку информация поступает в день формирования платежа.
- Электронные квитанции доступны абонентам в любое время и в любом месте. При необходимости их можно распечатать. Уход от бумажных носителей также благоприятно сказывается на экологии - каждый месяц жителям рассылают более 100 тысяч бумажных квитанций, - подчеркнула Оксана Кобзева.
Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо оставить заявление на сайте Фонда капремонта, указав свои данные, номер лицевого счёта и электронную почту, на которую и будут поступать счета, полностью дублирующие печатный формат.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:35 30 Сентября Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля
15:15 30 Сентября Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
15:45 30 Сентября Праздник "Рябиновый край" состоялся в городском парке Южно-Сахалинска
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Выбор редакции
- 09:46 4 Октября Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?