В Южно-Сахалинске продолжаются дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки завершены на части ул. Фабричной и на пер. Озерном, которые в связи с изменением организации дорожного движения стали односторонними. Напомним, теперь въезд а пер. Озерный разрешен только с ул. Детской: с юга на север. Также односторонней (с востока на запад) стала часть ул. Фабричной от пер. Озерный до дома №18 по ул. Фабричной. Проезд с ул. Комсомольской на ул. Фабричную в восточном направлении будет двусторонним до дома №18.

Продолжаются ремонтные работы на пр. Мира. 2 октября фрезерование провели на участке от ул. Пограничной до пр. Победы, сегодня здесь будут укладывать асфальт. Работы проводятся по полосам, сквозной проезд открыт.

В Березняках продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Зеленой. В связи с этим до конца октября изменено движение маршрута №250. Автобусы объезжают перекрытый участок по ул. Депутатской, минуя остановку у детского сада «Искорка». Временная остановка автобусов организована возле поликлиники №6.

На ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до поворота на психиатрическую больницу завершено фрезерование. Сейчас ведется работа по подготовке к укладке асфальта. Планируется убрать все ограничения в середине октября.

До 5 октября в районе дома №28 по ул. Чехова движение транспорта в обе стороны осуществляется по одной полосе. Здесь ведутся работы по обустройству инженерных сетей.

Запланированное ранее перекрытие проезда на ул. 2-й Заречной в районе детского сада № 23 «Гномик» переносится на 10 октября и продлится до 09.00 11 октября.

На перекрестке улиц Украинской и Карьерной ориентировочно до середины октября ведутся работы по строительству инженерных коммуникаций для нового микрорайона. Объезд участка организован с северной стороны перекрестка.

Также на ул. Украинской в рамках проведения капитального ремонта остается закрытой для движения западная часть перекрестка с пр. Мира, во всех остальных направлениях проезд свободен. Работы на данном участке завершатся в конце октября.

Для сквозного проезда закрыта ул. Авиационная. Здесь продолжается капитальный ремонт. Работы планируют закончить в ноябре.

В активной фазе ремонт на ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославского, где ведется благоустройство по всей ширине улицы. Дорожники готовят объект к асфальтированию. Проезд данного участка открыт для жителей домов. Водителей просят пользоваться объездными путями.

На ул. Антона Буюклы в районе перекрестка с ул. Крюкова и пр. Победы восточнее пересечения с ул. Физкультурной продолжаются работы по замене бордюров и обустройству тротуаров, без перекрытия движения транспорта.

До конца сентября ремонтные работы продолжатся на следующих дорогах: на ул. Ленина - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева; на ул. Детской - от ул. Комсомольской до дома №1А. В конце октября завершатся работы на пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской. Движение на данных объектах осуществляется по полосам.

Кроме того, в Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог областного значения. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Сахалинской области. Так, капитальный ремонт идет ул. Ленина на участке от ул. Шумовой до ул. Лесной. Сегодня планируется заасфальтировать последний участок на ул. Ленина и переместиться на ул. Лесную. Движение осуществляется по полосам.

Продолжаются работы и на южном выезде из города: на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков осуществляется замена основания дороги с обустройством пункта весового контроля и асфальтирование. Полностью сдать объект планируется до конца ноября.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.