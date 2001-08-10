В Южно-Сахалинске продолжаются дорожные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки завершены на части ул. Фабричной и на пер. Озерном, которые в связи с изменением организации дорожного движения стали односторонними. Напомним, теперь въезд а пер. Озерный разрешен только с ул. Детской: с юга на север. Также односторонней (с востока на запад) стала часть ул. Фабричной от пер. Озерный до дома №18 по ул. Фабричной. Проезд с ул. Комсомольской на ул. Фабричную в восточном направлении будет двусторонним до дома №18.
Продолжаются ремонтные работы на пр. Мира. 2 октября фрезерование провели на участке от ул. Пограничной до пр. Победы, сегодня здесь будут укладывать асфальт. Работы проводятся по полосам, сквозной проезд открыт.
В Березняках продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Зеленой. В связи с этим до конца октября изменено движение маршрута №250. Автобусы объезжают перекрытый участок по ул. Депутатской, минуя остановку у детского сада «Искорка». Временная остановка автобусов организована возле поликлиники №6.
На ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до поворота на психиатрическую больницу завершено фрезерование. Сейчас ведется работа по подготовке к укладке асфальта. Планируется убрать все ограничения в середине октября.
До 5 октября в районе дома №28 по ул. Чехова движение транспорта в обе стороны осуществляется по одной полосе. Здесь ведутся работы по обустройству инженерных сетей.
Запланированное ранее перекрытие проезда на ул. 2-й Заречной в районе детского сада № 23 «Гномик» переносится на 10 октября и продлится до 09.00 11 октября.
На перекрестке улиц Украинской и Карьерной ориентировочно до середины октября ведутся работы по строительству инженерных коммуникаций для нового микрорайона. Объезд участка организован с северной стороны перекрестка.
Также на ул. Украинской в рамках проведения капитального ремонта остается закрытой для движения западная часть перекрестка с пр. Мира, во всех остальных направлениях проезд свободен. Работы на данном участке завершатся в конце октября.
Для сквозного проезда закрыта ул. Авиационная. Здесь продолжается капитальный ремонт. Работы планируют закончить в ноябре.
В активной фазе ремонт на ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославского, где ведется благоустройство по всей ширине улицы. Дорожники готовят объект к асфальтированию. Проезд данного участка открыт для жителей домов. Водителей просят пользоваться объездными путями.
На ул. Антона Буюклы в районе перекрестка с ул. Крюкова и пр. Победы восточнее пересечения с ул. Физкультурной продолжаются работы по замене бордюров и обустройству тротуаров, без перекрытия движения транспорта.
До конца сентября ремонтные работы продолжатся на следующих дорогах: на ул. Ленина - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева; на ул. Детской - от ул. Комсомольской до дома №1А. В конце октября завершатся работы на пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской. Движение на данных объектах осуществляется по полосам.
Кроме того, в Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог областного значения. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Сахалинской области. Так, капитальный ремонт идет ул. Ленина на участке от ул. Шумовой до ул. Лесной. Сегодня планируется заасфальтировать последний участок на ул. Ленина и переместиться на ул. Лесную. Движение осуществляется по полосам.
Продолжаются работы и на южном выезде из города: на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков осуществляется замена основания дороги с обустройством пункта весового контроля и асфальтирование. Полностью сдать объект планируется до конца ноября.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:00 Сегодня Сотни гостей и жителей островной столицы посетили ярмарку "Золотая осень Сахалина - 2022"
12:12 Сегодня Квартиры жителям ЖК "Уюн-парк" сдадут в срок
10:06 Сегодня Развитие городской инфраструктуры обсудят на форуме "ProДФО" в Благовещенске
- 12:09 Сегодня Сахалинка попросила из квартиры бывшего возлюбленного и осталась без золотых украшений
17:35 30 Сентября Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
15:45 30 Сентября Праздник "Рябиновый край" состоялся в городском парке Южно-Сахалинска
15:15 30 Сентября Товарную безопасность и импортозамещение обсудили на межрегиональном форуме «Дни ритейла на Сахалине»
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Выбор редакции
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 28 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
- 12:06 26 Сентября В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?