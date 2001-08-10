В Шахтерске приступили к капитальному ремонту кровель, поврежденных тайфуном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Материал завезен на площадки. Представители подрядной организации начали демонтировать поврежденные в ходе прохождения тайфуна "Хиннамнор" конструкции крыш многоквартирных домов № 25 и № 37 на улице Мира в Шахтерске Углегорского городского округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По итогам комиссионного осмотра специалисты пришли к выводу о необходимости проведения капитального ремонта конструкции кровель домов, наиболее сильно пострадавших от тайфуна.

Помощь в проведении работ районным властям окажет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области. Организация уже выделила деньги и выбрала подрядчика, который в состоянии обеспечить своевременное выполнение контракта.

Как сообщила заместитель генерального директора Фонда капремонта Полина Цой, на кровлях зафиксированы многочисленные отрывы покрытия, подорвано и деформировано ограждение, деформировались зонты на дымблоках, произошло частичное намокание утеплителя.

- Во время капремонта будет произведена замена всех конструкций. Работы планируют завершить в течение 90 и 60 дней соответственно, - отметила Полина Цой.