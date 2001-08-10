Жителям Сахалинской области станет проще оформить рецепт на лекарство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" нацпроекта "Здравоохранение" в Сахалинской области запущен сервис "Первый электронный рецепт". Реализация этого направления осуществлялась при поддержке Сахалинского отделения Сбербанка. Благодаря новым возможностям пациенты смогут получить рецепт на лекарство в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Первыми нововведения ощутили жители областного центра. Пилотный проект по выписке электронного рецепта был запущен в поликлиниках Южно-Сахалинска. После апробации новых возможностей сервис распространился на районные медицинские учреждения. Сейчас получить электронный рецепт можно получить во всех лечебных организациях региона. Также к системе активно подключаются аптечные предприятия, в том числе сеть государственных аптек «Фармация» и некоторые частные предприятия.
- Медицинский работник сможет выписывать рецепты в электронном формате, а пациент в мобильном приложении будет видеть перечень выписанных лекарств, назначений, а также список аптек в своем регионе, где он сможет выбрать и приобрести лекарство по оптимальной для него стоимости, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Электронный рецепт – это юридически значимый документ, современный аналог бумажного рецепта, с которым пациенты смогут приобрести лекарства в аптеках, показав QR-код фармацевту в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт».
- «Первый электронный рецепт» – это сервис, созданный в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», согласно которому к концу 2023 года электронные рецепты должны будут применяться во всех субъектах России. Мы подключили уже больше 30-ти субъектов РФ, к сервису активно подключаются аптечные пункты по всей стране, и мы рады, что теперь и Сахалинская область с нами. Внедрение системы выписки электронных рецептов делает процесс работы врача и фармацевта более удобным, а пациент всегда в едином фоновом режиме видит назначенные и выданные препараты не только для себя, но и для своего ребенка, - прокомментировал Кирилл Хромов, управляющий директор «Первый электронный рецепт».
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" нацпроекта «Здравоохранение» реализуется на территории региона с 2018 года. Благодаря информационным процессам в Сахалинской области налажена работа круглосуточного сервиса 1-300. Также в этом году создан региональный портал пациента https://reg.mz65.ru, на котором можно не только записаться на прием к врачу, но и получить информацию о результатах исследований, об оказанных приемах. Функционал портала доступен и в приложении «Острова 65».
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