В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в кадровый резерв

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент кадровой политики сообщает о проведении конкурса на включение в кадровый резерв Южно-Сахалинска. Документы от потенциальных претендентов принимаются до 18 октября включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация о квалификационных требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Прием на работу. Конкурсы» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4775).

Документы принимаются в департаменте кадровой политики (ул. Ленина, 173, каб. 312) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Справки по телефону 300-913 (доб. 5).