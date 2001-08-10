Сахалинцы и курильчане более двух с половиной тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам мобилизации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая линия 122 была развёрнута в соответствии с указом президента РФ и по поручению председателя правительства. Основная задача линии - предоставление гражданам информации по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, служба была развёрнута во всех регионах России.

- Работа единого номера 122 в Сахалинской области была организована в течение одного рабочего дня и к утру по московскому времени уже полноценно функционировала. На горячей линии сейчас работают одновременно 9 операторов в круглосуточном режиме, а среднее время ожидания составляет от 3 до 4 секунд, что является замечательным показателем. Статистика по вызовам собирается каждые 2 часа, и раз в сутки поступают актуальные вопросы со всей России для формирования базы знаний, - рассказал заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Роман Чужинов.

Итогом работы по сбору и анализу часто задаваемых вопросов станет подготовка специалистами органов исполнительной власти ответов на них, и последующая публикация на правительственном портале «Объясняем.РФ». Эксперты призывают пользоваться только проверенными источниками информации и не принимать всерьёз распространяемые слухи.

- Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации, - обратился к гражданам Дмитрий Чернышенко.

Операторы островной горячей линии с 23 сентября уже обработали 2 585 обращения. По среднему времени ожидания Сахалинская область серьёзно опережает общероссийский показатель: 4 секунды против одной минуты. Всего по стране на «122» с 23 по 28 сентября поступило почти 500 тыс. звонков. Активнее всего горячей линией пользуются жители Воронежской и Пензенской областей, а также Севастополя.