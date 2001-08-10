В Южно-Сахалинске состоялась церемония закрытия образовательного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре состоялась торжественная церемония закрытия III Южно-Сахалинского образовательного форума "Образование - энергия будущего". За три дня прошло порядка 40 мероприятий, участниками которых стали более 3500 человек, в их числе учащиеся, горожане, педагоги и приглашенные эксперты из Новосибирска, Благовещенска и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Третий образовательный форум показал высокий уровень. Все мероприятия отражают самые современные тенденции сферы образования. Для наших педагогов это отличная площадка для обмена опытом, презентации своих наработок и, конечно, новых идей. Мы увидели сколько всего интересного мы можем, но самое главное, - хотим делать для наших детей и для развития нашего города, - отметила в приветственном слове вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова.

С каждым годом программа ЮСОФ становится все насыщеннее: в этом году для участников были подготовлены образовательные сессии, мастер-классы, интенсивы, конференции, дискуссии и многое другое. Самым масштабным событием в рамках форума стал чемпионат «Образовательное расшколивание», в котором участвовали 400 школьников из Южно-Сахалинска, Холмска, Быкова и Макарова. Команды-победители украсили церемонию закрытия своими выступлениями, среди которых миниатюры КВН, театральные постановки и музыкальные номера. Гостям также представили видео-ролики, занявшие первые места в направлении «медиа-мастерская».

- Этот форум был более напряженный, количество линий, направлений и активностей выросло. Но и сама система образования в Южно-Сахалинске становится все более разнообразной, городская инфраструктура все больше выступает частью образования - это и есть расшколивание. Наша задача - показать образование в современном виде. На очень многих площадках форума была возможность проявиться, как дошкольникам, так и подросткам, показать необычные образовательные способы и действия, - подвел итоги форума научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

Лучшей школьной командой КВН чемпионата «Образовательное расшколивание» стала сборная школы № 3. Первое место в музыкальном фестивале присуждено команде дома детского творчества из Холмска, в меди-мастерской лидером стал пресс-центр гимназии № 3, в актерском мастерстве - команда гимназии № 1, волонтерство и добровольчество - школа № 1, в городском квесте - лицей № 1. Абсолютным победителем по результатам всех дисциплин чемпионата, активности участия и числу призовых мест стала сборная команда лицея № 1.

- Мы хотели показать, что в современном образовании монополия школы фактически исчерпала себя. Сегодня ребенок самостоятельно выбирает из образовательного пространства те образовательные ресурсы, которые необходимы для решения задач сегодняшнего дня, - подчеркнул эксперт АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» Алексей Воронцов. - Этот форум был насыщен разными видами деятельности детей, где они смогли продемонстрировать свои компетентности.

На третьем ЮСОФ особое внимание было уделено преподаванию физики по-новому. Приглашенные эксперты из «Физической гостиной» Московского педагогического государственного университета (МПГУ) провели целую серию мероприятий для педагогов и учащихся. Особым гостем форума стал доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики МПГУ, эксперт международного уровня Григорий Гольцман, который обсуждал со школьниками города вопросы углеродного регулирования и реализации климатических проектов.

Как рассказала заведующая лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики МПГУ Ксения Теплякова, «Физическая гостиная» - большой научный проект.

- Он показывает детям, что физика - это интересно, что все можно потрогать руками и через эксперимент понять. Мы пытаемся рассказать школьникам, что всё, что нас окружает, создано из формул и законов физики. Мы очень рады поделиться опытом, ЮСОФ - это интересная площадка, такое большое количество заинтересованных учителей физики, директоров школ, включающихся в работу,- отметила Ксения Теплякова.

В ходе торжественной церемонии закрытия эксперты, приглашенные гости, партнеры фестиваля были отмечены благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска. В ответном слове гости были едины во мнении: образование - одна из важнейших сфер нашей жизни, которая определяет будущее, а форум - источник самых актуальных педагогических инноваций.

Основными темами ЮСОФ в 2022 году стали расшколивание, сетевое и естественно-научное образование, развитие метапредметных связей, научное творчество детей. Все они вошли в итоговую резолюцию форума, обсуждение которой состоялось на экспертной дискуссии и принятой участниками единогласно. Данные направления будут активно развиваться в образовательной среде города в ближайший год.