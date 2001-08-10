Первая смена молодежного форума "Амур" "Дальневосточное здоровье" открылась в Хабаровском крае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дан старт новому Всероссийскому конкурсу на лучшее путешествие по Дальнему Востоку. Конкурс «Дальний Восток — земля приключений» организован при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. «Ростелеком Контакт-центр» обеспечивает круглосуточную работу горячей линии.
Цель конкурса — увеличение интереса граждан к Дальнему Востоку, популяризация и продвижение туристических маршрутов. Он также призван поддержать путешественников и всех, кто предпочитает активный отдых. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше десяти лет. Для этого нужно поехать на Дальний Восток, зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф и прислать 10-минутный видеоролик о своей поездке. Заявки на конкурс принимаются с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.
По телефону горячей линии 8-800-100-10-11 участники конкурса смогут получить ответы на вопросы о конкурсе, узнать правила подачи заявок и т.д.
«Дальний Восток — очень красивая территория, огромная часть страны, занимающая 40% территории России. Дальний Восток очень разный, здесь можно увидеть практически всё, большое разнообразие зверей, растительности, ландшафтов. Для меня путешествия на Дальний Восток — всегда действительно связаны со словами “открытие” и “первопрохождение”», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Дальний Восток — это земля приключений и невероятной природы. Я лично знаком с красотой этих мест, так как долгое время жил и работал в этом регионе. С большой гордостью наша компания принимает участие в технической поддержке и модерации этого конкурса. Желаем всем участникам ярких впечатлений от поездок и, конечно же, победы в конкурсе», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.
Конкурс будет проходить в течение года. Работы будут приниматься в нескольких номинациях: пешее, водное и зимнее путешествия.
Подведение итогов планируется в ноябре 2023 года. Гран-при конкурса составляет 3 млн рублей. Предусмотрены несколько призов по 1 млн рублей за победу в номинациях.
По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока, по которой каждый желающий может спланировать свое путешествие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:34 9 Сентября Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?