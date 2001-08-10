Первая смена молодежного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дан старт новому Всероссийскому конкурсу на лучшее путешествие по Дальнему Востоку. Конкурс «Дальний Восток — земля приключений» организован при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. «Ростелеком Контакт-центр» обеспечивает круглосуточную работу горячей линии.

Цель конкурса — увеличение интереса граждан к Дальнему Востоку, популяризация и продвижение туристических маршрутов. Он также призван поддержать путешественников и всех, кто предпочитает активный отдых. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше десяти лет. Для этого нужно поехать на Дальний Восток, зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф и прислать 10-минутный видеоролик о своей поездке. Заявки на конкурс принимаются с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

По телефону горячей линии 8-800-100-10-11 участники конкурса смогут получить ответы на вопросы о конкурсе, узнать правила подачи заявок и т.д.

«Дальний Восток — очень красивая территория, огромная часть страны, занимающая 40% территории России. Дальний Восток очень разный, здесь можно увидеть практически всё, большое разнообразие зверей, растительности, ландшафтов. Для меня путешествия на Дальний Восток — всегда действительно связаны со словами “открытие” и “первопрохождение”», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Дальний Восток — это земля приключений и невероятной природы. Я лично знаком с красотой этих мест, так как долгое время жил и работал в этом регионе. С большой гордостью наша компания принимает участие в технической поддержке и модерации этого конкурса. Желаем всем участникам ярких впечатлений от поездок и, конечно же, победы в конкурсе», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Конкурс будет проходить в течение года. Работы будут приниматься в нескольких номинациях: пешее, водное и зимнее путешествия.

Подведение итогов планируется в ноябре 2023 года. Гран-при конкурса составляет 3 млн рублей. Предусмотрены несколько призов по 1 млн рублей за победу в номинациях.

По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока, по которой каждый желающий может спланировать свое путешествие.