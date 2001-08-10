Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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16:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Первая смена молодежного форума "Амур" "Дальневосточное здоровье" открылась в Хабаровском крае

Первая смена молодежного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дан старт новому Всероссийскому конкурсу на лучшее путешествие по Дальнему Востоку. Конкурс «Дальний Восток — земля приключений» организован при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. «Ростелеком Контакт-центр» обеспечивает круглосуточную работу горячей линии.

Цель конкурса — увеличение интереса граждан к Дальнему Востоку, популяризация и продвижение туристических маршрутов. Он также призван поддержать путешественников и всех, кто предпочитает активный отдых. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше десяти лет. Для этого нужно поехать на Дальний Восток, зарегистрироваться на сайте путешественникдв.рф и прислать 10-минутный видеоролик о своей поездке. Заявки на конкурс принимаются с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

По телефону горячей линии 8-800-100-10-11 участники конкурса смогут получить ответы на вопросы о конкурсе, узнать правила подачи заявок и т.д.

«Дальний Восток — очень красивая территория, огромная часть страны, занимающая 40% территории России. Дальний Восток очень разный, здесь можно увидеть практически всё, большое разнообразие зверей, растительности, ландшафтов. Для меня путешествия на Дальний Восток — всегда действительно связаны со словами “открытие” и “первопрохождение”», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Дальний Восток — это земля приключений и невероятной природы. Я лично знаком с красотой этих мест, так как долгое время жил и работал в этом регионе. С большой гордостью наша компания принимает участие в технической поддержке и модерации этого конкурса. Желаем всем участникам ярких впечатлений от поездок и, конечно же, победы в конкурсе», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Конкурс будет проходить в течение года. Работы будут приниматься в нескольких номинациях: пешее, водное и зимнее путешествия. 

Подведение итогов планируется в ноябре 2023 года. Гран-при конкурса составляет 3 млн рублей. Предусмотрены несколько призов по 1 млн рублей за победу в номинациях.

По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока, по которой каждый желающий может спланировать свое путешествие.

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