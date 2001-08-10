В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акт концессионного соглашения, на основе которого будет реализован проект, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко, генеральный директор компании «К1 Концессии» Павел Овчинников и заместитель председателя Правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сегодня в Сахалинской области ощущается нехватка поликлиник. 17 островных учреждений, средний возраст которых превышает 40 лет, ежегодно принимают 4 миллиона пациентов. Для решения проблемы между Правительством Сахалинской области и инвестиционно-строительной группой К1 подписано концессионное соглашение, предусматривающее создание пяти новых поликлинических комплексов. Общая стоимость инвестиционной фазы проекта составит более 10 млрд. руб. Новые объекты должны появится уже 2024-25 годах.

Проект предусматривает привлечение средств дальневосточной концессии при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации по развитию Дальнего Востока, а также банковского финансирования. Стратегическим партнером проекта является Газпромбанк, обеспечивающий предоставление всего спектра необходимых финансовых продуктов.

- В нашей области в ближайшие годы появятся новые поликлиники. Это будут комфортабельные учреждения, оснащенные в соответствии с самыми современными требованиями. Три поликлиники будут возведены в Южно-Сахалинске. Две из них – детские. Одна – в северной части областного центра, другая в селе Дальнем. В планировочном районе «Хомутово» построим поликлинику для взрослых и детей. Еще одно учреждение здравоохранения появится в Углегорске. А холмская поликлиника получит новое здание. Подчеркну, проект реализуется за счет привлеченных инвестиций. Но медицинская помощь для жителей Сахалинской области, как и ранее, будет бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования, – сказал Валерий Лимаренко.

- Это далеко не первый социально-значимый проект, в том числе в сфере здравоохранения, с участием Газпромбанка на Сахалине. Регион для Банка является одним из приоритетных. Наш опыт и экспертиза гарантируют успешную реализацию проекта на выгодных для всех сторон условиях, в результате чего местное население сможет получить комфортный доступ к медицинским услугам, – отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

- Мы рады, что предложение Группы К1 было принято Правительством Сахалинской области. Проект интересен с точки зрения масштаба охвата населения, ведь новыми поликлиниками будет обеспечено оказание медицинских услуг более чем для 80 тысяч жителей Сахалинской области. Группа вместе со своими партнерами также будет обеспечивать целевую эксплуатацию объектов, вместе с Министерством здравоохранения области внедряя лучшие практики и опыт частных операторов, работающих по системе ОМС, – прокомментировал генеральный директор компании «К1 Концессии» Павел Овчинников.