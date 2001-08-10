Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках
16:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы

В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в ближайшие дни заработают два новых регулируемых пешеходных перехода: на пр. Победы в районе городских бань и на ул. Ленина в районе здания №523, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь уже нанесена разметка, установлены дорожные знаки и светофорные объекты с вызывным устройством. Пока светофоры работают в желтом мигающем режиме, 31 августа — их переведут в рабочий режим.

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