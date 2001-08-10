Южно-Сахалинск начал готовиться к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание с руководителями профильных структур администрации города, ресурсоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Подготовка всех мощностей к зиме - важная задача муниципалитета. Речь идет о жилом фонде, котельных, школах, детских садах и других социальных объектах. Сейчас специалисты проводят гидравлические испытания — опрессовку систем теплоснабжения, чтобы качественно и без перебоев войти в отопительный сезон и понимать, какие сети необходимо отремонтировать. Чтобы получить паспорт готовности в установленный существующим порядком срок работы ведутся согласно графику и находятся на моем личном контроле, - сказал Сергей Надсадин.

На сегодня в высокой степени готовности, а это порядка 80%, уже детские сады и школы, а также практически все муниципальные котельные.

Большой объем комплексных мероприятий проводят муниципальные службы, ресурсоснабжающие организации. Работу по подготовке жилого фонда к отопительному сезону ведут и управляющие компании. Их основная задача подготовить дома к приему теплоносителя: произвести промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения.

Мэр поручил муниципальному жилищному контролю наладить организационную работу с управляющими компаниями, плотно взаимодействовать с государственной жилищной инспекцией и оперативно подключаться к решению вопросов в случае необходимости.

Ориентировочно старт отопительного сезона запланирован в Южно-Сахалинске на начало октября. График подачи тепла может быть скорректирован администрацией города в зависимости от погодных условий.

Напомним, процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает в среднем от 3 до 14 дней. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°.