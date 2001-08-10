На Камчатке экологи забили тревогу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатские экологи забили тревогу, увидев в социальных сетях многих местных жителей фотографии букетов, собранных на полях и в лесах полуострова. По словам защитников природы, почти на всех снимках в букеты попали орхидеи-башмачки – редкие цветы, занесенные в Красную книгу России, сообщает ТК «41 Регион».
Как рассказали активисты проекта «Экология. Камчатка», венерины башмачки были признаны исчезающим видом практически во всем мире. В диких условиях умеренного климатического пояса они растут только на Камчатке, Курилах, Аляске, в Амурской области и Японии.
«Люди, сами того не подозревая, наносят непоправимый вред природе! Рвут редкие цветы и собирают из них букеты, которые можно встретить даже в продаже. Из-за таких несознательных поступков наши внуки, возможно, уже не смогут насладиться красотой этих прекрасных, нежных цветов. Кроме того, многие садоводы выкапывают башмачки и приносят их на свои дачные участки, чтобы потом посадить их на клумбе, однако эти цветы вряд ли приживутся на даче: хрупкий башмачок в результате такой варварской «процедуры» быстро истощается и гибнет», - рассказали активисты экологического проекта.
Они также добавили, что намерены провести для жителей Камчатки несколько просветительских экологических акций, где людям расскажут о редких цветах и угрозе их полного исчезновения. В каком формате и где пройдут такие мероприятия - пока не сообщается.
Башмачок настоящий (венерин башмачок настоящий или венерин башмачок обыкновенный) — это многолетнее растение является объектом массового сбора для букетов и композиций, а также для посадки на участках, что ведёт к сокращению вида. Существует опасность исчезновения вида во многих регионах России. Башмачок – первый представитель семейства Орхидных в умеренном климатическом поясе, взятый под охрану: с 1878 года башмачок охраняют в Швейцарии, в настоящее время - уже во всех европейских странах, включая Россию.
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