Власти описали, каким будет транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске железную дорогу включают в систему городского транспорта, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве. Губернатор Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Сахалинска в ходе объезда по областному центру проинспектировали ход строительства транспортно-пересадочного узла на площади Ленина. С его запуском у жителей появится возможность пересаживаться с пригородных поездов «Орланов» на городские автобусы, и наоборот.
«Год назад мы приняли важное решение об интеграции железной дороги в систему общественного транспорта. Первый узел строится в центре города, еще один появится в Дальнем. Мы создаем единую транспортную систему, чтобы люди могли удобно и быстро добираться в разные точки областного центра», – подчеркнул Валерий Лимаренко.
На привокзальной площади сегодня завершается строительство центрального перрона – сдать его планируется к 1 сентября. А до конца октября должны полностью завершить строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Общественный контроль на площадке обеспечивают волонтеры «Единой России».
«Предусмотрено восемь посадочных постов: четыре – для городских автобусов, четыре – для междугородних. Также узел включает накопитель для автобусов, центральную парковку. В перспективе частный инвестор собирается реализовать проект каршеринга. Будут стоянки такси, велогараж, туалетный модуль, места для отдыха водителей. При разработке проекта мы учли мировой и российских опыт крупных городов», – рассказал директор центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский.
Большое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Будут обустроены приподнятые пешеходные переходы, выложена тактильная плитка, расписание автобусов на табло будет озвучиваться.
Сергей Надсадин отметил, что с запуском транспортно-пересадочного узла южносахалинцам будет легче добираться в аэропорт.
«Сейчас люди приезжают на поезде и с чемоданами идут почти километр до остановки. На ТПУ пересесть на автобус до аэропорта можно будет прямо на привокзальной площади. Мы собираемся запустить 10 новых городских маршрутов, в том числе впервые – пять магистральных», – сказал глава областного центра.
Администрация Южно-Сахалинска обратилась к главе региона с просьбой – проработать с руководством Дальневосточной железной дороги вопрос о расширении парковки. Губернатор поддержал эту инициативу.
ТПУ в Дальнем будет организован на пересечении переулка Алых роз и улицы Ударной. Проект предусматривает теплый пассажирский павильон, станцию хранения велосипедов и самокатов.
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