На Сахалин доставили новый мусорный пресс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Известковый» приступили к монтажу пресса, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Современное оборудование предназначено для прессования «хвостов» – мусора, из которого уже извлекли подлежащие переработке отходы. Это позволит свести к минимуму разлет легких фракций по окрестностям и позволит более эффективно использовать площадь полигона.
Новый пресс доставили на Сахалин двумя контейнерами, вместе с основным оборудованием прибыл загрузочный конвейер, который будет подавать отходы в пресс. Задача комплекса – уменьшить в объеме и упаковать в кипы «хвостовые» фракции для их дальнейшего захоронения на «Известковом».
Для контроля доставки и организации сборки на остров прибыли три представителя компании-поставщика. Вместе с сахалинскими специалистами они проведут монтаж и запуск оборудования в работу.
«В период изготовления производитель предложил увеличить механические характеристики пресса без изменения стоимости. В итоге, мы получили оборудование мощнее заявленного. Усилие прессования будет составлять до 250 тонн вместо 180, что повысит степень уплотнения и гарантированно обеспечит достижение проектной плотности брикета на выходе», – рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
В этом году на полигоне «Известковый» установили мобильный сортировочный комплекс. Твердые коммунальные отходы проходят сортировку в несколько этапов, в том числе и ручную. Их разделяют на фракции: пластик, алюминий, металл, стекло, картон и «хвосты». Часть отходов получают вторую жизнь: их отправляют на переработку. «Хвостовые» фракции с помощью пресса будут укатывать в кипы и готовить для захоронения на полигоне.
На раздельный сбор отходов с прошлого года перешел Южно-Сахалинск и его пригороды. Специальные сетчатые контейнеры, предназначенные для сортированных отходов, появились также в Долинском, Анивском, Корсаковском, Холмском и Ногликском районах. В сентябре к экологической программе присоединятся все остальные районы Сахалина. До конца 2023 года раздельный сбор должны внедрить и на Курильских островах. Эта работа призвана сократить количество выбрасываемых на свалки твердых коммунальных отходов и увеличить долю переработки. Работа по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.
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