Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал развитие Сахалинского госуниверситета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Сахалинскую область, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. В рамках рабочей поездки он ознакомился с научными разработками региона.

Совместно с губернатором Валерием Лимаренко они побывали на строительной площадке нового кампуса Сахалинского государственного университета «СахалинTech», осмотрели лаборатории технического нефтегазового института СахГУ, а также специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Во время презентации проекта «СахалинTech» Дмитрий Чернышенко напомнил, по поручению президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных студенческих кампусов. До 2030 года в стране их должно появиться не менее 25. В прошлом году были отобраны первые 8 проектов, по распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина стартовала их реализация.

«Мы видим большой интерес со стороны региональных властей и ректоров вузов в создании современных кампусов. В этом году проходит вторая волна конкурсного отбора: поступило 39 заявок из 34 регионов. Сахалинская область также направила заявку на участие — это проект кампуса «СахалинTech», она принята на экспертизу. Отмечу, что в Сахалинской области работают мощнейшие компании в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе, энергетике. Они заинтересованы в том, чтобы университет готовил кадры для их производств, чему кампус будет всецело способствовать. У проекта «СахалинTech» есть все шансы попасть в список победителей, который будет объявлен в начале декабря этого года», – заявил Дмитрий Чернышенко.

У сахалинского вуза высокие показатели трудоустройства выпускников. 83 процента молодых специалистов находят работу после получения диплома. Из них 90 процентов начинают строить карьеру на Сахалине и Курилах. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – увечить также процент выпускников сахалинских школ, которые остаются получать высшее образование в родном регионе.

«Создав кампус «СахалинTech», мы решим несколько важнейших задач. Дадим талантливой молодежи возможность получить высшее образование, не покидая островной области. Студентам станет проще включиться в научно-исследовательскую деятельность. Специальности, естественно, будут увязаны с потребностями экономики региона. А значит, у молодых людей будет больше шансов получить работу и реализовать себя. В итоге, регион получит высококвалифицированные кадры, жизненно необходимые для реализации крупных инвестиционных проектов по развитию региона», – сказал Валерий Лимаренко.

Кампус включает в себя научно-образовательный комплекс и студенческий городок. Первый – разместится в центре Южно-Сахалинска, на месте бывшего Дома офицеров. В нем предусмотрены учебные аудитории, технопарк, библиотека, спортивные залы с трибунами, а также помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, кафе, оранжерея, которая одновременно будет и открытым общественным пространством. Планируется, что основными направлениями научной деятельности нового кампуса станут мировой океан, новая энергетика, нефтегазовое дело и экология.

Студенческий городок появится на проспекте Победы. Это будет три общежития высотой девять этажей, соединенные между собой, рассчитанные на 1 500 человек. Также предусмотрены спортивная зона с фитнес-центром и кафе-столовая.

Во время посещения специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня Россия как никогда нуждается в прорывных научных результатах. По поручению Президента Владимира Путина утверждена новая государственная программа научно-технологического развития страны. Ее ежегодный бюджет превышает 1,2 трлн рублей. Также Президентом объявлено Десятилетие науки и технологий.

На данный момент на базе СКБ САМИ создаются гидроакустические комплексы широкого назначения, также есть изделия для нефтегазового комплекса, которые являются аналогами иностранного оборудования.

«У вас сейчас открылась ниша, которую нужно замещать. Это крайне важно для обеспечения технологического суверенитета страны. Нужно четко понять спрос, который есть на рынке, и подготовиться к нему. Есть инструменты и поддержка, которую мы можем оказать через государственные программы научно-технологического развития, а также по линии Минпромторга. Мы уже обсуждали с губернатором, что можно еще пойти по линии приборостроения, с поддержкой Минэкономразвития. Очевидно, что спрос на рынке – гигантский. Мне кажется, что это очень перспективное направление», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что по инициативе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований на Сахалине будет создан Центр водородного инжиниринга.

«По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного Концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау Центра можно будут тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России», – отметил вице-премьер.