Треть работодателей на Сахалине отмечают снижение качества труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый четвёртый работодатель на Сахалине считает, что летом сотрудники менее эффективны, сообщили ТИА «Острова» эксперты пресс-службы SuperJob.

Жара, отпуска и накопившаяся за год усталость — работодатели прекрасно понимают причины снижения активности сотрудников летом, но, похоже, научились с этим справляться. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний Сахалина.

Снижение производительности труда персонала этим летом отмечают в 26% компаний Сахалина: «Всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива»; «Общий настрой на отдых, кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска».

Как отмечают аналитики SuperJob, большинству компаний (62%) удалось выстроить бизнес-процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась: «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется».

Еще 12% опрошенных представителей компаний Сахалина затрудняются ответить на вопрос и не могут достаточно точно проанализировать как летний период повлиял на производительность труда сотрудников.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, проведенными SuperJob, сейчас персонал куда более собран, чем, допустим в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 гг. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.