Сахалинкам помогли развиться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области завершается пятый этап проекта «Успешная мама». Заключительное мероприятие состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
Проект реализуется в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн» с 2018 года с целью создания условий для непрерывного образования женщин, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.
Программы обучающих мероприятий были направлены на развитие и совершенствование у женщин аналитического мышления, цифровых навыков, приобретение новых профессиональных и метапредметных компетенций.
Освоив профильные образовательные программы, разработанные специалистами СахОУНБ, в течение февраля – июля 2022 гг., 250 женщин смогли повысить уровень своих цифровых и информационных компетенций.
90 сахалинок приобрели новые практические умения в области продвижения медиаконтента, оказания рекламных услуг, а также метапредметные знания в области осуществления маркетинговой деятельности различных предприятий и организаций. При поддержке центров дополнительного профессионального образования более 50 островитянок освоили программы повышения квалификации, ориентированные на педагогов дошкольного образования, специалистов по управлению персоналом, маркетологов, психологов, бухгалтеров, экономистов, менеджеров.
25 участниц проекта получили новые профессии, завершив обучение по программам профессиональной переподготовки. Их содержание охватывало разные области знаний и направления деятельности, в числе которых менеджмент, бухгалтерский учёт, педагогика и психология.
В сотрудничестве с организациями и специалистами в области здравоохранения, психологии, сферы маркетинга и творческих профессий в рамках проекта «Успешная мама» в рамках пятого этапа проекта свою работу продолжила «Школа материнства и интеллектуально-творческого развития». К организации мероприятий Школы активно привлекались волонтёры, в качестве которых выступали специалисты различных областей. Среди них психологи, хореографы, индивидуальные предприниматели, маркетологи, эстетический коуч и специалист в области нейрографики, сообщили в пресс-службе СахОУНБ.
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