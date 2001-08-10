Сахалинцев приглашают поучаствовать в экологическом слёте на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завершается приём заявок на всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край», который пройдет на Камчатке с 29 августа по 4 сентября. Среди участников будут и жители Сахалинской области. По словам руководителя регионального агентства по делам молодёжи Дмитрия Смекалова, участие в федеральном экофоруме откроет новые перспективы для островных активистов.
- На Сахалине «зеленые» мероприятия проходят систематически. Жители острова активно принимают в них участие. Мы поддерживаем молодежь в направлении экологического развития и экологического мышления – это наше будущее, будущее нашей страны. Камчатка прекрасна, побывать там мечтают многие. Сейчас у сахалинской молодёжи есть такой шанс. Обязательно надо принимать участие в таких форумах, так как в общении формируется единая цель в экологическом развитии регионов, – сказал Дмитрий Смекалов.
Подготовка ко второму этапу форума «Экосистема. Заповедный край» идёт полным ходом. После окончания приёма заявок в течение двух недель организаторы отберут и сформируют итоговый список участников из 450 человек.
Регистрация на форум завершится 29 июля. Она состоит из двух этапов: прохождение видеокурса и тестирования на платформе «Росмолодёжь.События», а затем участнику нужно заполнить заявку и прикрепить эссе в АИС «Молодёжь России».
Участником может стать гражданин от 18 до 35 лет, который занимается научными разработками, общественной и предпринимательской деятельностью в сфере экологии. Для каждой специализации на форуме будет своё направление. Для молодых учёных – «Знание.Экология», для волонтёров и просветителей – «Национальные приоритеты и экология», а активисты НКО, представители «зелёного» бизнеса и сотрудники профильных органов власти смогут получить новые знания и приобрести полезные знакомства на «Экотерритории».
Оргкомитет форума возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее он упомянул, что к вопросам сохранения окружающей среды государство относится очень внимательною.
– Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной. Что особенно радует – очень актуальной и важной для молодежи. Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии, – сказал Сергей Кириенко.
Системный характер экологической работы органов государственной власти РФ подчеркнула заместитель председателя правительства России, заместитель председателя оргкомитета Виктория Абрамченко. По её мнению, в экологическом направлении суверенитет столь же важен, как и в других областях деятельности.
– Мы в Правительстве проводим системную работу. Очень важно не отпускать это направление, работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий. Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы, – заявила Виктория Абрамченко.
«Экосистема. Заповедный край» – это второй этап форума. Первый – «Экосистема. Устойчивое развитие» – состоялся в конце мая в Вологодской области. На конкурс поступила 132 заявки, а поддержку Росмолодёжи на общую сумму 5,5 млн рублей получили 13 проектов. Всего в форуме в 2022 году примут участие около восьми тысяч человек.
В Сахалинской области экологические акции также проводятся на системной основе. За последние полгода в островном регионе состоялись такие мероприятия как «ЭкоФест», «День батарейки», «Семейный экопикник», а также ряд других акций, направленных на сохранение окружающей среды.
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