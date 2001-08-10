Капремонт еще одной крыши многоквартирного дома завершили в Луговом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска состоялся комиссионный прием проведенного капитального ремонта скатной крыши многоквартирного дома по ул. Гайдука, 1. Подрядчик завершил работы без замечаний и в установленный контрактом срок, рассказали ТИА "Острова" в "Фонде капремонта многоквартирных домов в Сахалинской области".

Ремонт проводился компанией «Скала», которая на рынке уже более 25 лет и зарекомендовала себя с положительной стороны. Строители выполнили большой объем работы согласно проекту: демонтаж старого кровельного покрытия, двойное утепление, возведение новых конструкций и покрытия.

- Перед тем как выйти на объект мы вместе с представителями управляющей компании провели собрание с собственниками. Рассказали им о предстоящих работах, при этом учли все высказанные пожелания. Пошли на встречу собственникам и сделали карнизный свес на 15 см длиннее, проекту это никак не повредило, - отметил инженер отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Владимир Шестопалов.

Главной проблемой при выполнении работ стали погодные условия. Несмотря на это, ремонт закончили в положенные сроки.

Напомним, что всего в 2022 году в Сахалинской области капитально отремонтируют 55 плоских и скатных крыш, из них 38 — в Южно-Сахалинске. В настоящее время к сдаче готовятся еще 3 кровли, 22 – уже приняты комиссией.