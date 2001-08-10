В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города ежегодно принимает меры по ликвидации борщевика Сосновского на муниципальных земельных участках. В этом году планируется уничтожить опасное растение на 125 гектарах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, рекомендации по борьбе с борщевиком разрабатывает филиал «Россельхозцентра» по Сахалинской области. Большинство методов применяются на территории городского округа. Так, впервые в этом году специалисты подрядной организации использовали способ удаления точки роста борщевика. Подробнее об этой практике уничтожения сорняков рассказал представитель подрядной организации Владимир Ковальчук.
- Работы у нас много, с борщевиком надо бороться регулярно. Эффективным методом борьбы в городской черте является выкапывание корневой системы борщевика на глубине до 20 сантиметров. Это хорошо работает, когда необходимо избавиться от единичных растений.
На больших территориях, захваченных борщевиком применяют скашивание, этот процесс необходимо проводить неоднократно. Использование светонепроницамоего геотекстиля - один из успешных методов, который с недавних пор применяют в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева.
- Метод с использованием мульчирующей пленки мы применили на участке по улице Горького, 25. На этом месте землю вместе с сорняками накрыли светонепроницаемым геотекстилем. В результате: почва на участке прогрелась и рост сорняка прекратился, растения погибли. Самая напряженная ситуация по росту борщевика в северной части города, там мы применяет спецтехнику - трактор с телескопической косой. Хотелось бы напомнить землепользователям о необходимости предпринимать меры по борьбе с борщевиком на своих участках.
Добавим, ликвидация борщевика силами муниципалитета ведется не только на землях города, но и на участках, где собственность не разграничена. Также используются химические методы борьбы на территориях, где их применение возможно.
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