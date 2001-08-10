В России создается движение детей и молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В международном детском центре "Артек" состоялось собрание руководителей федеральных организаций, на котором было учреждено российское движение детей и молодёжи (РДДМ) и утверждён его устав. Председатель регионального отделения российского движения школьников Максим Шелепов считает, что участие в РДДМ даст островной молодёжи и детям возможность более полно раскрыть свои таланты. Представительство движения на Сахалине появится в сентябре 2022 года на базе существующего подразделения российского движения школьников (РДШ).

- Движение, наблюдательный совет которого возглавляет сам президент страны, - это не только возможность участия в важных событиях, но и подтверждённое членство в самой многочисленной молодёжной организации, которой, несомненно станет РДДМ. А раскрыться ребёнку помогут неравнодушные наставники движения, которые будут формироваться из числа активных педагогов и родителей, – сказал Максим Шелепов.

Участником-наставником РДДМ сможет стать взрослый гражданин, одобряющий цели движения и принципы госполитики в сфере воспитания. Наставники помогут ребёнку сформировать важные для достижения жизненного успеха навыки. Ожидается, что в движение вступят около 18 млн детей и подростков.

Одним из важных результатов создания РДДМ станет восстановление воспитательной работы с подрастающим поколением на системной основе. Пресс-служба Росмолодёжи особо подчёркивает, что решение о вступлении ребёнок должен принять сам исключительно на добровольной основе.