На Сахалине предприятие выплатило работникам зарплату только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой г. Южно-Сахалинска проведена проверка соблюдения ЗАО "ТеплоПлюс" законодательства об оплате труда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что перед двенадцатью работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за май-июнь в общей сумме свыше 1 млн 300 тыс рублей.

Несмотря на наличие дебиторской задолженности перед данным предприятием, руководителем организации меры по ее взысканию не предпринимались, в то время как это позволило бы погасить долги по оплате труда.

Об устранении нарушений законодательства директору ЗАО «ТеплоПлюс» внесено представление.

В отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, права работников восстановлены.