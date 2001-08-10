Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине предприятие выплатило работникам зарплату только после вмешательства прокуратуры

На Сахалине предприятие выплатило работникам зарплату только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой г. Южно-Сахалинска проведена проверка соблюдения ЗАО "ТеплоПлюс" законодательства об оплате труда, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что перед двенадцатью работниками организации образовалась задолженность по заработной  плате за май-июнь в общей сумме свыше 1 млн 300 тыс рублей.

Несмотря на наличие дебиторской задолженности перед данным предприятием, руководителем организации  меры по ее взысканию не предпринимались, в то время как это позволило бы погасить долги по оплате труда.

Об устранении нарушений законодательства директору ЗАО «ТеплоПлюс» внесено представление.

В отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате  погашена в полном объеме, права работников восстановлены.

 

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