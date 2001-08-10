Сахалинский ТИЦ придумал, чем удивить ведущих тревел-шоу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России стартовало тревел-шоу "Национальность.ru"о культуре и традициях разных народов страны. В Сахалинском туристско-информационном центре (ТИЦ) считают, что ведущие нового проекта могли бы узнать много интересного, посетив острова, например, попробовать хемультан на берегу моря и оценить экзотический быт коренных малочисленных народов Севера.

- Наша фишка – это большие комьюнити корейцев и нивхов. Две эти культуры очень ярко представлены в повседневной жизни островного региона. Кроме стандартных причин побывать на Сахалине и Курилах – полюбоваться уникальной природой с морем и сопками, заняться хайкингом или суровым сёрфингом, к нам едут, чтобы углубиться в гастротуризм и на себе ощутить эклектичность местной кухни, где в одной тарелке смешаны разные культуры: островная сахалинская, привычная русская, японская и корейская, – говорит главный специалист ТИЦ Денис Федосеев.

Большинство туристов, по словам работников ТИЦ, отмечает обилие в Южно-Сахалинске корейских кафе и ресторанов. Причем в городских заведениях подают блюда, приготовленные по всем канонам Южной Кореи. Вряд ли где-то ещё в России можно попробовать десяток видов бибимбапа, самому пожарить самгёпсаль или поесть хемультан со свежими морепродуктами, который приготовили для тебя шефы на берегу моря.

Кроме того, в Южно-Сахалинске работает Корейский культурный центр. Диаспора корейцев, давно и прочно обосновавшаяся на островах, рассказывает всем желающим о том, как солить кимчи, готовить пянсе и сахалинский лопух, а также учит играть на национальных корейских музыкальных инструментах. Записаться на подобные мастер-классы может любой турист. Поэтому попасть на Сахалине и не соприкоснуться с корейской культурой – довольно сложно.

Ещё одна веская причина побывать на островах – нивхская экзотика. На острове живет одна из самых больших в России общин коренных малочисленных народов севера. Пообщаться с представителями сахалинских КМНС и познакомиться с их культурой довольно просто. Можно остановиться на экспонатах в Краеведческом музее или отправиться в места традиционного проживания нивхов – например, в Поронайск.

– Раз в год в конце июня сахалинские нивхи на берегу залива Терпения проводят специальный праздник «Кормление духа-хозяина моря». Старейшины вместе с гостями собираются на берегу, чтобы отдать морю специальное угощение. Так они просят у духа-хозяина моря Наму Эде-Ни рыбацкой удачи и богатой лососевой путины. После обряда весь день на берегу поют, танцуют, играют на колоритных инструментах. Нивхи со всего острова соревнуются в стрельбе из лука, метании маута из рога оленя, гонках на лодках, прыжках через нарты и борьбе. Гости в это время могут болеть за команды или дегустировать традиционные угощения нивхов – среди блюд встречается много рыбы, нерпичий жир в разных видах и ягоды, – рассказал Денис Федосеев.

По его словам, ведущие проекта «Национальность.ru», известные тревел-блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов могли бы рассказать зрителям много интересного о жителях единственной в России области на островах. Однако побывает ли съемочная группа тревел-шоу на Сахалине, пока не известно.

Всего в рамках проекта запланировано 50 больших выпусков и 250 коротких видеороликов. В каждом сюжете будут представлены традиции и культура десятков национальностей, проживающих на территории России.

Фото Григория Иванникова