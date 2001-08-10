15 южносахалинцев подали заявки в совет по общественному транспорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Создание общественного совета из числа жителей Южно-Сахалинска - один из элементов реформы общественного транспорта, направленной на улучшение системы перевозок города. Среди функционала членов нового органа будет согласование действий будущих изменений транспортной сферы с горожанами, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.

Напомним, заявки от потенциальных кандидатов в новый общественный совет города принимались с 1 по 8 июля. Всего в адрес администрации поступило 15 заявок. В настоящее время ведутся очные встречи с потенциальными членами совета.

Подробнее об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов:

- На сегодняшний день все заявки проанализированы. До начала следующей недели мы планируем завершить очные встречи с участниками. В состав совета войдет порядка 10 человек. Затем сформируем сам совет, который будет задействован в обсуждении вопросов по изменению маршрутной сети, по количеству автобусов на каждом маршруте, участвовать в составлении оптимальных графиков движения общественного транспорта и другое.

Добавим, в настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается подготовка к масштабной модернизации транспортной инфраструктуры, которая включает целый комплекс мероприятий. В частности, предусмотрено создание транспортно-пересадочных узлов на привокзальной площади, вынос ПАТП за пределы областного центра, обновление автопарка общественного транспорта на экологичные виды техники и другое. Все изменения системы направлены на повышение качества перевозок для жителей, уменьшение пробок и внедрение альтернативных видов общественного транспорта.