Жюри конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 8 июля продлится первый этап работы специалистов. Они познакомятся с реализацией проектов озеленения на местах. По условиям конкурса, повторный осмотр объектов состоится в августе и сентябре. Итоги будут подведены в День города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, первый ежегодный конкурс по благоустройству, озеленению и оформлению цветников посвящен 75-летию региона и 140-летию островной столицы. В состав жюри вошли известные в городе специалисты по ландшафтному дизайну Александра Кудряшова и Светлана Пинясова, представители ботанического сада института Дальневосточного отделения Российской академии наук и регионального отделения Союза художников России, а также сотрудники администрации Южно-Сахалинска.

Проекты по озеленению охватывают территории предприятий, учреждений, общественные городские пространства, в частности — сквер «Солнечная поляна». В общей сложности на конкурс заявились свыше 60 участников — любителей и профессионалов. Есть представитель сферы ландшафтного дизайна из Хабаровска.

Традиционно активность проявили образовательные заведения Южно-Сахалинска. Заявки для участия подали коррекционная школа «Надежда», гимназии №2 и №3, лицей №2, сош №30, №31, №3, №26, №13, №11, №6, №22, детские сады №57 «Бусинка», № 55 «Веснушка», №44 «Незабудка», №50 «Карусель», №3 «Золотой ключик» ,№8 «Журавленок», №10 «Росинка», №6, №13 «Колокольчик», №29 «Василек», №42 «Черемушки», №49 «Ласточка», №9 «Чебурашка», №54 «Белоснежка», №41 «Звездочка», №21 «Кораблик», №22 «Ивушка», №32 «Буратино», №42 «Полянка», №46 «Жемчужина», №57 «Бусинка», №26 «Островок», №47 «Ягодка», №48 «Малыш», №37 «Одуванчик», №25 «Русалочка», №39 «Радуга», №11 «Ромашка», №36 «Мальвина».

Так, школа №26 пятый год при помощи муниципалитета, депутатов, общественников, профессионалов, а также самих детей реализует масштабный проект по благоустройству школьного двора.

- Город выделяет большие суммы, чтобы территорию превратить в цветущую. Сегодня школьный двор радует глаз буквально в каждом уголке, — рассказала директор Лира Спесивцева. - Но мы хотим двигаться дальше, делиться нашим опытом. Поэтому захотели присоединиться к такому масштабному событию.

Она поделилась, как было непросто в начале пути. Дорогостоящие растения выкапывались. Когда школа решила убрать пораженные грибком ивы, общественность буквально поднялась. И только когда люди увидели, что взамен снесенным высаживаются молодые деревья, ситуация успокоилась.

Сегодня население микрорайона бережно относится к посадкам. Более того, территория школы стала любимым местом для прогулок горожан всех возрастов. При активной помощи известного в городе ландшафтного дизайнера Александры Кудряшовой здесь разбили японский садик, клумбы с сахалинскими эндемиками. Высажены деревья и кустарники. В этом году запланированы работы по благоустройству единственного неохваченного участка на подходе к школе с северной стороны. Благодаря поддержке депутата Гордумы Южно-Сахалинска Николая Артёменко он будет заасфальтирован.

Проект дарит не только красоту, но и эколого-биологические знания: повсюду размещены информационные таблички о растениях. Важное значение имеет и трудовое воспитание. В период летних каникул ученики среднего и старшего звена объединяются в производственную бригаду. Ребята высаживают цветы, пропалывают клумбы, поливают растения. К 1 сентября школьный двор заиграет всеми красками.