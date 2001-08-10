В Южно-Сахалинске продолжается акция "Активный двор"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 июня праздник прошел для жильцов домов №165, 167, 167А по ул. Комсомольской. Организатором мероприятия традиционно выступил Центр молодежных инициатив при поддержке МАУ "Спортивный город", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы впервые здесь. Гуляли недалеко, услышали музыку и пришли на нее. Это всегда интересно и весело, - рассказал юный гость праздника Андрей Новиков. Он пришел на мероприятие со своими друзьями.
Праздник начался с показательных выступлений Сахалинской федерации тайского бокса. Гости продемонстрировали основные приемы данного вида спорта.
После открытия праздника на игровой спортплощадке встретились дворовая мальчишеская дружина и «опытные» футболисты из команды «Старые барсуки», которую возглавил председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Матч закончился с равным счетом обеих команд, победила дружба.
После напряженного турнира для юных гостей праздника организовали игры с зажигательной музыкой, волонтеры создавали настроение ярким аквагримом, а также перед жителями дворов с музыкальным номером «The fox» выступил Никита Клеваный.
Родители наблюдали за происходящим на дворовой площадке, порой включаясь в развлекательную программу - подсказывали ребятам ответы на вопросы интеллектуальной викторины.
- Детям очень нравится, им очень весело. А спорт - это хорошо. Считаю, что такие праздники надо проводить чаще, хотя бы раз в месяц. Тогда и детей в спортивных секциях будет больше. Здорово, если к показательным выступлениям добавят еще что-то вроде мастер-классов, чтобы мальчишки могли присоединиться, - рассказала жительница двора Марина Николаева.
Праздник завершился показательными выступлениями Федерации киокушинкай Сахалинской области, а также гости оценили силу и ловкость сахалинских спортсменов из Федерации воздушно-силовой атлетики.
Также на мероприятии жители могли получить консультации врачей Сахалинского центра общественного здоровья. Акции будут проводиться при хорошей погоде в разных дворах и скверах города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:21 Сегодня Почти 400 дворов и более 400 подъездов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году
14:05 Сегодня В Южно-Сахалинске будет внедрено адаптивное светофорное регулирование
- 09:21 Сегодня Южно-сахалинские волонтеры помогают адаптироваться выпускникам детских домов
09:35 Сегодня Сахалинцам предлагают познакомиться с "Лучшими книгами недели"
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
15:33 22 Июня Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
15:20 23 Июня В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 14:57 Сегодня Жюри конкурса "Цветущий Южный" выйдет на объекты участников уже 1 июля
- 11:08 27 Июня Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
- 12:39 24 Июня Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?