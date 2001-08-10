В Южно-Сахалинске продолжается акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июня праздник прошел для жильцов домов №165, 167, 167А по ул. Комсомольской. Организатором мероприятия традиционно выступил Центр молодежных инициатив при поддержке МАУ "Спортивный город", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы впервые здесь. Гуляли недалеко, услышали музыку и пришли на нее. Это всегда интересно и весело, - рассказал юный гость праздника Андрей Новиков. Он пришел на мероприятие со своими друзьями.

Праздник начался с показательных выступлений Сахалинской федерации тайского бокса. Гости продемонстрировали основные приемы данного вида спорта.

После открытия праздника на игровой спортплощадке встретились дворовая мальчишеская дружина и «опытные» футболисты из команды «Старые барсуки», которую возглавил председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Матч закончился с равным счетом обеих команд, победила дружба.

После напряженного турнира для юных гостей праздника организовали игры с зажигательной музыкой, волонтеры создавали настроение ярким аквагримом, а также перед жителями дворов с музыкальным номером «The fox» выступил Никита Клеваный.

Родители наблюдали за происходящим на дворовой площадке, порой включаясь в развлекательную программу - подсказывали ребятам ответы на вопросы интеллектуальной викторины.

- Детям очень нравится, им очень весело. А спорт - это хорошо. Считаю, что такие праздники надо проводить чаще, хотя бы раз в месяц. Тогда и детей в спортивных секциях будет больше. Здорово, если к показательным выступлениям добавят еще что-то вроде мастер-классов, чтобы мальчишки могли присоединиться, - рассказала жительница двора Марина Николаева.

Праздник завершился показательными выступлениями Федерации киокушинкай Сахалинской области, а также гости оценили силу и ловкость сахалинских спортсменов из Федерации воздушно-силовой атлетики.

Также на мероприятии жители могли получить консультации врачей Сахалинского центра общественного здоровья. Акции будут проводиться при хорошей погоде в разных дворах и скверах города.