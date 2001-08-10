Южно-сахалинские волонтеры помогают адаптироваться выпускникам детских домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы социализации детей-сирот, постинтернатное сопровождение выпускников государственных учреждений являются одними из ключевых направлений работы департамента образования Южно-Сахалинска и курирующего вице-мэра Елены Федоровой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В городе развивается практика наставничества среди добровольцев, в том числе неравнодушие проявляют активисты движения «серебряные волонтеры». Одна из его представителей - жительница Южно-Сахалинска Нина Гостева выступила с инициативой, которая поможет ребятам адаптироваться ко взрослой жизни. Женщина отметила, что при заселении в свое отдельное жилье для выпускников очень важна поддержка старших по домам либо представителей от управляющей компании – они могут выступить для молодых людей, только начинающих свой самостоятельный путь, в роли наставников – рассказать об основах взаимодействия с обслуживающими организациями, способах оплаты коммунальных счетов, поделиться другими знаниями и практическими советами. Идею поддержали депутат Городской Думы Ксения Огаркова, которая курирует движение «серебряных волонтеров». Идея получила одобрение в администрации города.

Так, 19-летняя Ульяна впервые переступила порог своей квартиры, приобретенной для нее муниципалитетом, вместе со специалистами управляющей компании, отдела опеки департамента образования и отдела постинтернатного сопровождения центра помощи семье и детям. Девушке была оказана вся необходимая консультационная помощь: в беседе наставники обсудили первоочередные шаги по домоустройству, разъяснили правила проживания в многоквартирном доме, напомнили о необходимости своевременной оплаты коммунальных расходов, а также обменялись контактами. Далее девушка будет принята на сопровождение в центр, где ей также окажут необходимую помощь и поддержку.

Специалисты отдела опеки и попечительства департамента образования считают, что подобный опыт взаимодействия с выпускниками будет продолжен, поскольку очень важно, чтобы молодой человек, имеющий опыт социального сиротства, при вступлении в самостоятельную жизнь не оставался одинок, а имел возможность получить совет и поддержку надежных людей.

Добавим, в текущем году домой, в Южно-Сахалинск, возвращаются 44 выпускника государственных учреждений.