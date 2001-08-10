На Камчатке экологическую тропу решили сделать из пластика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экологическую тропу из переработанного пластика в будущем кампусе «Ойкумена» возле села Паратунка создадут участники Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", сообщает ИА "Кам 24".

В выходные волонтеры провели предварительную уборку маршрута: убрали ветки, старые доски и мусор, сообщили в образовательно-научном центре "Ойкумена".

Субботник был организован в преддверии Всероссийского молодëжного экофорума "Экосистема. Заповедный край", который пройдет на Камчатке с 29 августа по 4 сентября. Планируется, что в эти дни участники форума заложат первые метры настила. Тропа будет выложена из досок, которые изготовят из переработанного на полуострове пластика и сымитируют под дерево.

Также в кампусе в этом году появится молодёжный экохаб. Его спроектируют из морских контейнеров, которые обустроят под задачи экопроектов камчатской молодёжи.