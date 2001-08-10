В Южно-Сахалинске продолжают оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжают оказывать помощь семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и состоящим на учете как малоимущие. Масштабная работа, являющаяся одним из ключевых направлений проекта "Забота. Защита. Уважение", проводится в городе по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием граждан по вопросам адресной поддержки семей, состоялся в администрации города. Встречу с южносахалинцами провели мэр города Сергей Надсадин и вице-мэр Елена Федорова. Также в мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации, специалисты центра занятости и центра социальной поддержки, которые могли оперативно проконсультировать горожан по различным вопросам.

Важной частью приема граждан стала встреча с семьей Ковтун, в которой воспитываются двое подростков. Маме, Людмиле Владимировне, предложены варианты трудоустройства - смена места работы позволит улучшить материальное благосостояние семьи. Также не остались в стороне южно-сахалинские бизнесмены. Так, индивидуальный предприниматель передал ребятам ноутбук для выполнения домашних заданий. Вручая подарок, глава города пожелал мальчикам успехов в учебе, а в дальнейшем - реализовать себя в профессии. Стоит отметить, что в свободное от школы время ребята стараются помогать маме – по возможности летом устраиваются на работу. Также братья интересуются спортом и планируют освоить один из видов единоборств – в поиске подходящей секции муниципалитет также окажет помощь юным горожанам.

– Окончил девятый класс, буду поступать. Ноутбук мне нужен для создания проектов, изучения материалов. Также с ним намного удобнее подключаться к дистанционным урокам, – поделился планами Никита Ковтун.

Напомним, акция «Город добра», созвучная проекту губернатора «Добрые дела карты сахалинца», призвана объединить бизнесменов и неравнодушных жителей, готовых оказать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Часто для семей, в которых есть школьники, очень нужной вещью становится ноутбук. Большой помощью для многодетных семей, где работает только один родитель, является бытовая техника. При этом, подчеркнула вице-мэр Елена Федорова, ключевым направлением, по которому администрация работает с семьями, является трудоустройство.

– Родители понимают – чтобы улучшить жизненную ситуацию, можно пройти профессиональную переподготовку либо сменить сферу деятельности, зарегистрировать собственное дело, – сказала Елена Федорова. – Администрация города готова оказать поддержку и предложить различные варианты. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, привлекаем социальные службы. И очень радует, что в нашем городе много неравнодушных людей, которые проявляют инициативу в помощи семьям.

Напомним, все желающие принять участие в благотворительности и присоединиться к акции «Город добра» могут написать на электронную почту: [email protected]akh.ru или отправить сообщение в whatsapp координаторам проекта от департамента информационной политики Южно-Сахалинска по телефону +79624150611 с указанием названия организации либо своего имени и фамилии, а также контактного телефона.