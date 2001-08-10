Городской парк Южно-Сахалинска объявил фотоконкурс ко Дню семьи, любви и верности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина объявляет о старте фотоконкурса "В объективе семья", посвящённого Дню семьи, любви и верности, рассказали ТИА "Острова" в городском парке.

К участию приглашаются все желающие семьи Южно-Сахалинска.

Участники фотоконкурса могут прислать заявку на участие (свободная форма) и фотоработы на электронную почту: [email protected] с пометкой "фотоконкурс". В заявке необходимо указать Ф.И.О. участника (Ф.И.О. одного из членов семьи), контактный телефон, название фотоработы, (возможен короткий комментарий: где и когда сделано фото, что на нём изображено).

Каждый участник (семья) может подать на фотоконкурс не более 1-ой фотографии.

С Положением о проведении фотоконкурса можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

Фотоконкурс "В объективе семья" проводится в 2 этапа:

Первый этап – с 24 июня по 06 июля 2022 года включительно – приём заявок и фоторабот. По окончании приёма заявок из поступивших фотографий оформляется итоговая выставочная экспозиция.

Второй этап – 08 июля 2022 года с 15:00 до 17:00 часов – оформление на территории МАУ ГПКиО (танцплощадка) выставочной экспозиции, проведение голосования, подсчёт голосов, награждение победителей.

Заявки и фотоработы, поступившие после 06 июля 2022 года рассматриваться не будут.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место будут награждены ценными призами.