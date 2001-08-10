Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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11:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 170 сахалинцев за неделю обратились к медикам с укусами клещей

Почти 170 сахалинцев за неделю обратились к медикам с укусами клещей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области за неделю к медикам с укусами клещей обратились 167 человек, в том числе 42 ребёнка. Специалисты исследовали в лаборатории экземпляры, в девяти обнаружили возбудитель боррелиоза, пишет astv.ru.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего проверили на заболевания 193 клеща. Помимо боррелиоза, ещё в одном экземпляре нашли эрлихиоз.

В этом году в регионе планируют вакцинировать от клещевого энцефалита 6 789 человек, в том числе 5 741 ребёнка. Снятых насекомых проверяют в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" по адресу: Южно-Сахалинск, улица Чехова, 28а, телефон 8 (4242) 46-03-38.

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