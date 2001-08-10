Почти 130 тонн металла, стекла и пластика выбрали из бытовых отходов на полигоне "Известковый"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сортировочной линии полигона "Известковый" отобрали около 130 тонн вторсырья. Больше всего из общего числа отходов выбрали металла - около 70 тонн. На втором месте пластик высокого давления - 43 тонны. Стекла и алюминия в среднем по семь тонн. Меньше всего картона – 2,7 тонн, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
Напомним, мобильная сортировочная линия на полигоне ТКО в районе карьера Известковый была запущена в феврале 2022 года. Сегодня туда поступают отходы из двух районов: Анивского и Южно-Сахалинска (часть). Планируется, что в перспективе полигон станет сортировочной площадкой также для отходов Долинского, Холмского и Невельского районов.
«Практика перевозок отходов на дальние расстояния не новая. Так работают в Московской области или Краснодарском крае. Всегда устанавливаются мусороперегрузочные станции или пункты: отходы перегружаются с небольших мусоровозов в более вместительные. Те в свою очередь перевозят их уже на дальние расстояния», - рассказал генеральный директор АО «Управления по обращению с отходами» Максим Федотов.
К сортировочному комплексу полигона в сентябре 2022 года добавится оборудование для прессования «хвостов». Под давлением не менее 120 тонн данным прессом их будут сжимать в брикеты, фиксировать обвязочной лентой и только потом отходы попадут в зону захоронения на карту полигона.
Кроме того, продолжается работа по оснащению площадок Сахалинской области специальными контейнерами для раздельного сбора ТКО. В этом году в Холмском городском округе установят более 260 ёмкостей, куда жители будут выбрасывать пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии, стеклянную тару, алюминиевые и металлические банки.
Специальные контейнеры для раздельного сбора в 2022 году должны появиться во всех районах Сахалина. На 2023 год запланировано оснастить Курильские острова. За два года предстоит закупить с привлечением средств федерального бюджета свыше 2500 контейнеров.
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