Почти 130 тонн металла, стекла и пластика выбрали из бытовых отходов на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сортировочной линии полигона "Известковый" отобрали около 130 тонн вторсырья. Больше всего из общего числа отходов выбрали металла - около 70 тонн. На втором месте пластик высокого давления - 43 тонны. Стекла и алюминия в среднем по семь тонн. Меньше всего картона – 2,7 тонн, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Напомним, мобильная сортировочная линия на полигоне ТКО в районе карьера Известковый была запущена в феврале 2022 года. Сегодня туда поступают отходы из двух районов: Анивского и Южно-Сахалинска (часть). Планируется, что в перспективе полигон станет сортировочной площадкой также для отходов Долинского, Холмского и Невельского районов.

«Практика перевозок отходов на дальние расстояния не новая. Так работают в Московской области или Краснодарском крае. Всегда устанавливаются мусороперегрузочные станции или пункты: отходы перегружаются с небольших мусоровозов в более вместительные. Те в свою очередь перевозят их уже на дальние расстояния», - рассказал генеральный директор АО «Управления по обращению с отходами» Максим Федотов.

К сортировочному комплексу полигона в сентябре 2022 года добавится оборудование для прессования «хвостов». Под давлением не менее 120 тонн данным прессом их будут сжимать в брикеты, фиксировать обвязочной лентой и только потом отходы попадут в зону захоронения на карту полигона.

Кроме того, продолжается работа по оснащению площадок Сахалинской области специальными контейнерами для раздельного сбора ТКО. В этом году в Холмском городском округе установят более 260 ёмкостей, куда жители будут выбрасывать пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии, стеклянную тару, алюминиевые и металлические банки.

Специальные контейнеры для раздельного сбора в 2022 году должны появиться во всех районах Сахалина. На 2023 год запланировано оснастить Курильские острова. За два года предстоит закупить с привлечением средств федерального бюджета свыше 2500 контейнеров.