13:18, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в акции "Свеча памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День памяти и скорби, 22 июня, в Южно-Сахалинске состоится акция "Свеча памяти", посвященная 81-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие начнется в 4.00 возле мемориала на площади Славы. Горожане почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и оставят зажженную лампадку на пьедестале у Вечного огня. Присоединиться к акции могут все желающие.
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