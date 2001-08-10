Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День памяти и скорби, 22 июня, в Южно-Сахалинске состоится акция "Свеча памяти", посвященная 81-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие начнется в 4.00 возле мемориала на площади Славы. Горожане почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и оставят зажженную лампадку на пьедестале у Вечного огня. Присоединиться к акции могут все желающие.