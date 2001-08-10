В Южно-Сахалинске отремонтировано более 46 тысяч квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа по восстановлению асфальтобетонного покрытия проводится в рамках текущего ремонта городских улиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прошедшей весной губернатором региона перед муниципалитетом была поставлена задача - до 12 июня привести в порядок объем дорог не менее прошлого года, а это 40 тыс. кв. метров дорожного покрытия. Уточним, речь идет о дефектах, выявленных в весенний период как при помощи автоматического комплекса, так и в ходе мониторинга работниками департамента дорожного хозяйства и благоустройства, волонтерами и общественниками.

- С поставленной задачей Южно-Сахалинск справился раньше срока, даже перевыполнив обозначенный объем. Но на этом мы не останавливаемся. Дорожники работают на нескольких участках городских улиц. Также мы готовимся к ремонту двух перекрестков: пр. Мира и ул. Есенина, пр. Мира и ул. Сахалинской. В этом сезоне запланировано устранение дефектов на участке пр. Победы от ул. Чехова до ул. Ленина, здесь будет вестись фрезеровка и замена покрытия, с частичным перекрытием по полосам, - рассказал директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик.

Продолжаются работы на ул. Есенина на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской. Дорожники меняют покрытие, а также монтируют новые железобетонные плиты на дождеприемников и смотровых колодцах

В текущем ремонте дорожного хозяйства областного центра задействованы как привлеченные подрядчики, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети в рамках контрактов, так и муниципальный завод им. Федотова.

- Из обозначенных планов по текущему ремонту дорог на долю нашего предприятия пришлось 15 тыс. кв. метров асфальта. Работы проводились на всех улицах, которые у нас находятся на содержании. Это и планировочные районы, и частный сектор, - уточнил директор завода строительных материалов им. Федотова Алексей Римша. - Сейчас мы перешли к следующему этапу - ремонту смотровых колодцев. Одновременно вместе с СКК мы ведем работу по восстановлению нарушенного в ходе аварийных разрытий благоустройства, они проведены уже более чем на 200 объектах общей площадью 20 тыс. кв. метров.