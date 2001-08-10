Чистая вода в домах жителей Горнозаводска пойдет этим летом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция нового водозабора в селе Невельского района подходит к завершению. Работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ход строительства в рамках рабочей поездки в муниципалитет проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы на объекте ЖКХ начались по поручению главы региона в феврале прошлого года. Ранее на качество питьевой воды неоднократно жаловались местные жители. Проблема обостряется в период паводков и сильных осадков – действующий водозабор, построенный 60 лет назад, не справляется с нагрузкой.

- Вопрос водоснабжения – один из самых острых для Горнозаводска. Проблема имеет многолетнюю историю. Важно, что в этом году она будет решена – такая задача поставлена перед министерством ЖКХ. Уже в ближайшее время жители села должны получить доступ к качественной питьевой воде, – отметил Валерий Лимаренко.

Мощность строящейся станции предварительной очистки воды составляет 1670 кубометров воды в сутки. Этого достаточно для всего села. На объекте установлены два резервуара, подземная насосная станция перекачки отстоянных промывных вод, водопроводные сети на территории водозабора. Возведены металлоконструкции всех запланированных зданий и подпорная стена берега реки. Смонтирована трансформаторная подстанция. Начато благоустройство территории. Работы завершены более чем наполовину. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в июле.

- На объекте завершаются работы по возведению двухконтурного ограждения территории водозабора. Ведется внутренняя планировка помещений в здании станции водоподготовки, где будут размещены пункт управления водозабором и лаборатория. Уже идет монтаж оборудования, – рассказала министр ЖКХ области Наталия Куприна.

Напомним, ранее Валерий Лимаренко поставил задачу – комплексно модернизировать систему водоснабжения в островном регионе. В 2021 году завершилось строительство водопровода в селе Воскресенское Анивского района. Началась реконструкция и строительство систем водоснабжения Долинска и села Хоэ Александровск-Сахалинского района. В этом году чистая вода пошла из кранов в домах жителей Александровска-Сахалинского. Работы также завершат в селах Никольское Углегорского района и Чехов Холмского городского округа.