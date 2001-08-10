Сахалинские аграрии ждут поставок запчастей из Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря господдержке сахалинские сельхозпроизводители получили возможность регулярно поставлять на островной рынок востребованную продукцию – мясо, молоко, овощи и даже мёд. На субсидии для аграриев из областного бюджета ежегодно выделяют около 2 млрд рублей, что обеспечивает отрасли устойчивый рост, сообщил президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Сахалинской области Иван Ковтун.

- Различные меры поддержки в Сахалинской области действуют с 2006 года, - рассказал Иван Ковтун. - Сначала это был нацпроект, а позже он перерос в полноценную программу развития. Благодаря поддержке со стороны государства ежегодный рост производства у сахалинских фермерских хозяйств составляет не менее 4%. То есть мы развиваемся не рывками, а поэтапно и планово.

Субсидии для фермеров идут на поддержку молочного и мясного животноводства, приобретение техники и племенного материала, строительство хранилищ. Предусмотрена финансовая помощь и при проведении культуртехнических и мелиоративных работ. Кроме того, начинающие сельхозпроизводители могут получить гранты – например, «Агростартап» и «Семейная ферма».

По словам Ковтуна, господдержка позволила наладить производство практически всех востребованных продуктов питания. На островах работают более 250 фермерских хозяйств, которые поставляют на рынок молоко, мясо, картофель, овощи борщевой группы и продукцию пчеловодства.

Он добавил, что сахалинских фермеров поддерживают не только субсидиями, но и на законодательном уровне – в нормативные акты об обороте сельхозземель оперативно вносятся правки. Также аграриям оказывают консультативную помощь.

– Фермеры хорошо понимают необходимость контроля качества продукции сельского хозяйства и важность работы надзорных органов. К тому же, в ряде ситуаций контролёры вообще выступают в качестве консультантов и подсказывают нам, как обеспечить требуемое качество продукции в текущих условиях, – отметил Ковтун.

По его словам, основным проблемным вопросом для островных аграриев остаётся поставка комплектующих для зарубежной сельхозтехники. Выходом из ситуации сахалинские производители называют организацию поставок запчастей из Китая. Это несколько повысит затраты, однако позволит сохранить ежегодный рост объёма сельхозпроизводства в Сахалинской области и обеспечить продовольственную безопасность островного региона.