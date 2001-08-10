"Сахалинэнерго" просит рыбаков сильно не размахивать удилищами рядом с электропроводами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России растет количество случаев получения рыбаками электротравм. Так, в Приморье, мужчина, ловивший рыбу рядом с высоковольтной линией электропередачи, случайно зацепился удочкой о провод и получил удар током в 110 тысяч вольт. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
Во избежание этого ПАО "Сахалинэнерго" призывает любителей рыбной ловли соблюдать простые правила электробезопасности вблизи электросетевых объектов.
Так, необходимо выбирать места для рыбалки вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блесну и другие снасти вблизи ЛЭП опасно, мокрая леска – хороший проводник тока.
Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Благодаря высокой разности потенциалов электрический ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. При повышенной влажности воздуха опасное расстояние возрастает, а при использовании углепластиковых удилищ оно может достигать десятка метров.
При перемещениях под ЛЭП смертельно опасно поднимать удилища или нести их на плече. Удочку следует проносить в разобранном виде или опустив ее параллельно земле.
Особенно опасно рыбачить в охранной зоне ЛЭП при грозе. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения током.
Важно соблюдать и другие правила электробезопасности вблизи воздушных линий электропередачи - не разводить костры и не устанавливать палатки.
Энергетики призывают жителей Сахалинской области соблюдать необходимые меры предосторожности рядом с энергообъектами. Обо всех нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе сообщайте по телефону 112.
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