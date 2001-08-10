Валерий Лимаренко поздравил новый состав Общественной палаты Сахалинской области с началом работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона встретился с пятым составом Общественной палаты области, которая сегодня провела первое пленарное заседание. Участники объединения выбрали председателя и его заместителей, а также руководителей комиссий организации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Поздравляю вас с началом работы в обновленном составе. Со многими мы уже знакомы и давно плодотворно работаем. Уверен, что и дальше будем тесно сотрудничать. Призываю вас всячески подключиться к большому проекту «Забота. Защита. Уважение», который бы реализуем в регионе. Он охватывает самые важные сферы, направленные на повышение качества жизни людей. Это медицина, социальная поддержка различных категорий граждан, газификация региона, ремонт дворов и дорог, доступность цен на продукты питания. И очень важно, что его мы реализуем в постоянном контакте с жителями области, получая обратную связь по всем направлениям, – отметил Валерий Лимаренко.

Также глава региона отметил важность поддержки Общественной палаты области в обеспечении открытости и прозрачности избирательного процесса на предстоящих в сентябре этого года выборах депутатов Сахалинской областной Думы.

В V состав Общественной палаты Сахалинской области вошли представители общероссийских, региональных и местных общественных организаций. Срок полномочий состава, как и прежде, составляет 3 года.

Председателем Общественной палаты собравшиеся выбрали Владимира Иконникова, члена Сахалинского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Его заместителями стали Галина Дзюба, член Общественной палаты Российской Федерации, член Сахалинского регионального отделения «Общероссийской общественной организации «Союз женщин России» и Виктор Горбач, заместитель председателя Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

- У нас будет работать 7 комиссий – в их ведении будут традиционно вопросы, связанные со здравоохранением и социальной политикой, образованием и культурой, молодежью и спортом, экономическим развитием и ЖКХ, патриотическим воспитанием и другими направлениями. Также мы создаем две рабочие группы - по вопросам экологии и по вопросам демографии, защиты материнства, отцовства и детства. Мы в них можем приглашать не только членов Общественной палаты, но и людей, которые плотно занимаются этими вопросами, в том числе представителей исполнительной власти и депутатов, – рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

В завершение мероприятия общественники договорились с главой региона о регулярных встречах. Валерий Лимаренко отметил, что всегда готов к диалогу. Первую рабочую встречу планируют провести в конце июня.

Напомним, Общественная палата Сахалинской области состоит из 30 членов. 10 человек утверждаются губернатором по представлению отделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 10 членов Общественной палаты утверждаются Сахалинской областной Думой по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Сформированный из 20 человек состав по представлению местных общественных объединений определяет финальную десятку участников объединения.