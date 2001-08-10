За три года будет построена более короткая дорога между восточным и западным побережьями Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую остановку в ходе рабочей поездки по Томаринскому району председатель правительства Сахалинской области совершил на автодороге Арсентьевка - Ильинское. Ее общая протяженность 29 километров, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Дорога от восточного побережья Сахалина до западного изобилует крутыми поворотами, несколько раз пересекает железнодорожную магистраль. Результат - высокая аварийная опасность. Поэтому областные власти по инициативе губернатора Валерия Лимаренко решили сделать дорогу более прямой. Сейчас на участке протяженностью 7,5 километра от села Ильинского уложено асфальтобетонное покрытие. А дальше развилка, от которой дорожники прокладывают новую дорогу к трассе Южно-Сахалинск -Оха. Сейчас работы ведутся на участке протяженностью 1,9 километра.

- Планируется, что за три года строительство более короткой автодороги с асфальтобетонным покрытием будет завершено. Жители Томаринского и Углегорского районов, а это более 25 тысяч человек, получат возможность с комфортом доехать до восточного побережья, чтобы, например, посетить областной центр. Уверен, построенная с соблюдением всех современных требований дорога будет более комфортной и безопасной, чем действующая сегодня, - сказал Алексей Белик.

Также в ходе поездки глава островного правительства уделил вопросам благоустройства и создания комфортной городской среды. Он поручил местной администрации украсить центральную площадь Томари, установить малые архитектурные формы, лавочки, чтобы сделать ее местом притяжения для жителей и гостей города. Алексей Белик распорядился проработать вопрос о ликвидации сараев у дома по улице Антона Буюклы. Здесь ведется ремонт двора и покосившиеся строения портят вид. От руководства местной спортивной школы Алексей Белик потребовал в кратчайшие сроки очистить территорию от строительного мусора и частей различных механизмов, которые могут представлять опасность для детей. По его указанию региональное министерство спорта подготовит предложения по благоустройству пришкольного земельного участка. Проект должен предусматривать планировку территории, асфальтирование и расширение автостоянки, благоустройство входной группы, установку спортивной площадки с современными тренажёрами, малых архитектурных форм, скейтпарка, лавочек, велосипедных дорожек и дорожек для скандинавской ходьбы.

Центральным событием рабочей поездки стала встреча с жителями муниципального образования.

С полигона твердых бытовых отходов ветер разносит мусор, пожаловался один из жителей района. По указанию Алексея Белика сразу после мероприятия представитель областного министерства ЖКХ немедленно отправился на место событий, чтобы найти пути решения проблемы. Одним из вариантов может стать строительство вокруг полигона сетчатого заграждения высотой в 2-3 метра, который будет задерживать мусор.

В районе наблюдается нехватка узких медицинских специалистов. Чтобы снять остроту проблемы, региональные власти организовали регулярные поездки медиков областного центра в муниципальные образования. Но томаринцы сообщили, что информации о приемах не доходит до всех пациентов. Жалоба возымела действие. Теперь сведения о визитах узких специалистов будет размещаться в районных средствах массовой информации, социальных сетях, на стендах в медицинских учреждениях.

Еще одно обращение касалось качества мобильной связи. Даже в центре Томари скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Берем в работу, принял решение глава правительства.

Жителей района порадовала новость о том, что осенью в Ильинском заработает автозаправочная сеть крупного оператора. Цены на ней, по словам министра энергетики Сахалинской области Михаила Гузенко, будут такие же как в областном центре.

В ходе встречи председатель правительства вручил памятные знаки «75 лет Сахалинской области» группе заслуженных жителей муниципального образования. Среди награжденных: Валентина Новикова, председатель собрания Томаринского городского округа, Валентина Поспелова, старший специалист собрания Томаринского городского округа, Татьяна Сюнякова, социальный работник отделения социального обслуживания на дому Томаринского района, Татьяна Кирсанова, заведующая клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Томаринская ЦРБ».