Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
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16:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Хомутово отлавливают собак, держащих детей в страхе

В Хомутово отлавливают собак, держащих детей в страхе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба отлова бродячих животных работает в Хомутово, где стая собак открыла охоту на детей и загрызла джек-рассел-терьера, сообщает astv.ru. Ранее жители обратились в редакцию и рассказали, что проблема с безнадзорными животными обострилась в районе ещё в ноябре. Особи отлавливают, чипируют, но ситуацию это не меняет.

- Служба отлова животных регулярно отрабатывает заявки граждан, - прокомментировали в администрации города. - В том числе бригада выезжала в Хомутово по данному адресу 31 мая и 1 июня. Отловили три особи. Также бригада работает на месте в настоящее время.

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