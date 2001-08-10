Общественники проверили качество дорожного ремонта в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители власти и общественных организаций посетили объекты, строительство которых проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), рассказали ТИА "Острова" в регимональном правительстве.

Так, работы развернуты на "Северо-западном объезде Южно-Сахалинска". Подрядная организация занимается устройством земляного полотна, дорожной одежды, строительством водопропускных труб и обустройством дороги.

- Применяются современные материалы и технологические решения, которые обеспечат высокий срок службы дорожного покрытия. Работы выполняются на участке длиной 6 километров. Полный комплекс работ будет завершен в этом году, – прокомментировал начальник отдела по управлению строительством и ремонтом автомобильных дорог ГКУ «Сахалинавтодор» Александр Петрунин.

Также специалисты и общественники посетили улицу Украинскую. Здесь ведутся капитальные ремонтные работы на участке от НУЗ "Дорожная больница" до жилого дома № 139.

На объекте выполняются работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия, тротуаров и бордюров, устройству дорожного покрытия, ливневой канализации, сетей водоснабжения, бытовой канализации и другие виды работ.

– Всего в 2022 году запланировано модернизировать более 20 километров автомобильных дорог. Из них около 19 километров в Южно-Сахалинской городской агломерации. На достижение этих целей направлено боле 3,2 миллиарда рублей. Причем 582 миллиона выделено из федерального бюджета, – рассказал первый заместитель министра транспорта и руководитель нацпроекта «БКД» в Сахалинской области Эдуард Ри.

Кроме того, по поручению президента РФ дополнительно островному региону выделено 500 миллионов рублей. Эти средства направлены на продолжение работ по реконструкции автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Также в этом году планируется начать работы по капитальному ремонту участка автодороги Южно-Сахалинск – Синегорск от Санаторного до путепровода с завершением строительства в 2023 году.