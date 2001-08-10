Телеграмм стал самым популярным способом связи сахалинцев с властью этой весной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этой весной Telegram обогнал другие соцсети по количеству обращений к органам власти Сахалинской области. С марта по май специалисты Центра управления регионом зафиксировали в тг-каналах ведомств и районных администраций более 1800 жалоб и сообщений.
На втором месте по популярности оказались «Одноклассники» (1436), на третьем – «ВКонтакте» (1040). В начале весны обращения также поступали в Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России), однако уже с 15 марта органы власти официально покинули эти площадки.
– Весной от сахалинцев и курильчан поступило свыше 5 тысяч обращений – это почти на тысячу больше, чем весной 2021-го. Это говорит и о том, что несмотря на уход государственных и муниципальных органов из иностранных социальных сетей, диалог власти и общества продолжился, просто переместился на другие площадки. При этом, топ тем, которые волновали островитян этой весной, несильно отличается от прошлогоднего: дороги, благоустройство, соцзащита, экономика, ЖКХ. В тройку ведомств, лидирующих по количеству обращений, весной вошли минздрав, минсельхоз и минтранс. Самые активные пользователи по-прежнему живут в Южно-Сахалинске, Холмске и Корсакове, – рассказал ТИА "Острова" руководитель ЦУР65 Сергей Гребенюк.
Центр управления регионом готовит ежемесячный рейтинг региональных и муниципальных органов власти, в котором оценивается их работа в соцсетях. По итогам апреля в зелёную зону, обозначающую оценку «отлично», попали 18 ведомств и 17 муниципалитетов. Остальным специалисты ЦУР65 дали рекомендации, как улучшить свои показатели в следующем месяце.
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