Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем Тихоокеанского флота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель председателяправительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем Тихоокеанского флота.
Уважаемые военнослужащие Тихоокеанского флота России, ветераны и офицеры запаса!
Тихоокеанский военно-морской флот по праву является гордостью России. Его современные, хорошо оснащенные корабли надежным щитом стоят на восточных рубежах нашей страны, а мужество, профессионализм и безупречная выучка моряков-тихоокеанцев вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне, уверенность в безопасности и дальнейшем стабильном развитии Дальнего Востока.
Поздравляю с Днем Тихоокеанского военно-морского флота России! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Родины!
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