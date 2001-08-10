Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателяправительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем Тихоокеанского флота.

Уважаемые военнослужащие Тихоокеанского флота России, ветераны и офицеры запаса!

Тихоокеанский военно-морской флот по праву является гордостью России. Его современные, хорошо оснащенные корабли надежным щитом стоят на восточных рубежах нашей страны, а мужество, профессионализм и безупречная выучка моряков-тихоокеанцев вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне, уверенность в безопасности и дальнейшем стабильном развитии Дальнего Востока.

Поздравляю с Днем Тихоокеанского военно-морского флота России! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Родины!