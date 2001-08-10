В Южно-Сахалинске промывают сети водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице полным ходом идет промывка сетей водоснабжения. Чтобы сохранить высокое качество исходной сахалинской воды, добытой на водозаборах, важно поддерживать чистоту внутренних стенок водопроводных коммуникаций, своевременно очищая их от осадка и отложений, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
Напомним, качество добываемой воды в Южно-Сахалинске контролируют сотрудники лаборатории "РВК-Сахалин". В период весеннего паводка пробы на остаточный хлор на трёх водозаборах отбираются 72 раза в течение 24 часов, трижды в сутки исследуются микробиологические показатели, еще два раза воду проверяют на мутность. Кроме того, из водопроводной сети ежесуточно отбирается 15 проб. В обычное время специалистами водоканала исследуется около 300 проб в месяц.
"Промывка городских водоводов проводится поэтапно, чтобы бригады "РВК-Сахалин" смогли провести профилактические работы на всей территории областного центра. Вода для этих целей поступает из поверхностного водозабора "Рогатка". Важно отметить, что на время проведения мероприятий по промывке сетей отключать абонентов от водоснабжения не требуется", - рассказал директор по производству "РВК-Сахалин" Станислав Купчинский.
"РВК-Сахалин" напоминает, что кроме промывки магистральных трубопроводов очень важно, чтобы аналогичную работу проводили и управляющие компании, в ведении которых находятся внутридомовый сети.
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