Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2022
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Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске
09:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Главный судебный пристав Сахалинской области проведёт приём граждан в Углегорском районе

Главный судебный пристав Сахалинской области проведёт приём граждан в Углегорском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 мая 2022 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области - главный судебный пристав Сахалинской области Кононов Андрей Анатольевич проведёт выездной приём граждан в отделении судебных приставов по Углегорскому району, рассказали ТИА "Острова" в УФСПП по Сахалинской области.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также  по другим направлениям деятельности Службы судебных  приставов.

Приём граждан состоится с 11-00 до 13-00 часов по адресу: г. Углегорск, ул. Свободная, д.42. Предварительная запись на приём ведётся по телефону 8 (42432) 4-53-48.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области www.r65.fssp.gov.ru  в разделе «Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России».

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