В Сахалинской области стартует ремонт дворов по федеральной программе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 60 придомовых территории на Сахалине и Курилах приведут в порядок в рамках федерального проекта "1000 дворов на Дальнем Востоке". Еще столько же отремонтируют капитально за счет средств областного бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Мы понимаем, что разом капитально отремонтировать все дворы невозможно. Поэтому разворачиваем также масштабную программу текущего ремонта на придомовых территориях. Будем приводить в порядок асфальтовое покрытие, детские площадки, входные группы. Капремонт в этом году охватит более 120 дворов по федеральной и областной программам. Еще не менее 700 придомовых территорий преобразятся благодаря текущим работам. Не всегда, чтобы привести двор в порядок, требуется проведение дорогостоящих капитальных работ. Часто даже небольшое внимание жилищно-коммунальных служб позволит двору стать более комфортным и удобным для жителей, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
В мае по проекту "1000 дворов" начнут приводить в порядок 24 территории в 10 районах Сахалинской области. Подрядчики стартуют с демонтажа: уберут верхний слой асфальта и поребрики. Далее проведут укладку щебня, установят бортовые камни, зальют асфальт.
Во дворах не только отремонтируют проезды и тротуары, но и установят скамейки, урны, детское и спортивное оборудование. Обновят опоры освещения и обустроят асфальтобетонные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Паспорт с финальной схемой благоустройства размещают во дворах за три дня до начала работ и публикуют на сайтах районных администраций.
– Мы используем принцип соучаствующего проектирования. Все схемы обсуждаются и согласовываются с жителями. Также люди будут контролировать и принимать работы. После завершения капремонта сахалинцы и курильчане смогут совместно с управляющими компаниями дополнять дворовые пространства так, как они хотят: создавать палисадники, выполнять дорожную разметку, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Активные жители могут контролировать ход работ в своих дворах и задавать интересующие вопросы по номеру горячей линии ЖКХ: 8(800)302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также, написав через WhatsApp: 8(924)884-42-03.
Напомним, программу ремонта дворов во всех регионах Дальнего Востока в этом году инициировал вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
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