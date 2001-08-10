Сезон проката электросамокатов в Южно-Сахалинске стартует 6 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в эту пятницу с 15.00 двухколесные средства передвижения можно обкатать в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. К середине мая самокаты появятся и на других станциях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в областном центре будут работать 14 станций. Это около 50 самокатов, часть из них обновили. На всю технику установили более удобное приложение. Его можно скачать по QR-коду на стойках для самокатов или на самом двухколесном средстве. После скачивания нужно зарегистрироваться и пользоваться сервисом по прокату. Поминутная тарификация — до 7 рублей.

Как рассказала начальник отдела специальных проектов МАУ «Спортивный город» Екатерина Рожкова, по городской территории обозначены так называемые геозоны. Это условный квадрат из улиц Горького, Больничной, Сахалинской и Ленина, за который выезжать нельзя. Самокаты оборудованы GPS-трекерами. При нарушении границ геозоны сработает автоматическая блокировка колеса.

Директор центра развития городской среды Василий Вишневский отметил, что в рамках комплексного развития велоинфраструктуры в Южно-Сахалинске прорабатывается возможность запуска программы субсидирования на приобретение электровелосипедов и электросамокатов физлицами для частного пользования, а также на открытие (развитие) предпринимателями услуги по прокату велосипедов/самокатов.

- Заполняйте анкету, будем учитывать ваши пожелания и потребности при формировании вклада в обеспечение устойчивой городской мобильности, - заключил он.