Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2022
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15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проведут месячник охраны труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает южно-сахалинским организациям и предприятиям о проведении месячника охраны труда с 28 апреля по 28 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия в рамках месячника направлены на привлечение внимания работодателей к сохранению жизни и здоровья работников, важности пропаганды охраны труда в трудовых коллективах.

Проведение месячника организации осуществляют в соответствии с Положением о проведении месячника охраны труда в Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 108. Ознакомиться с Положением можно на сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

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